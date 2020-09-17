Сегодня, согласно православному календарю, отмечаются 16 мужских и 3 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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В день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну –ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 17 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 19 именин: 16 мужских и 3 женских.

Именины 17 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»;

Василий - от древнегреческого имени Басилейос («царский, царственный»);

Григорий - от древнегреческого григорео (в переводе означает «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»);

Иван - от древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостивый»), от древнеиудейского Иоанн («помилованный Богом«);

Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»;

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль (то есть «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»);

Николай - от древнегреческого имени Николаос («победитель народов»);

Павел - от римского родового имени Paulus («скромный», малый», «незначительный», «младший»);

Петр - от древнегреческого имени Петрос («камень», «твердый», «надежный»);

Симон - в переводе с древнееврейского (то есть «Бог услышал»);

Степан - от древнегреческого имени Стефанос («венок, венец», «корона»);

Теодор - в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»;

Тихон - в переводе с греческого языка - «судьба», «случай». От имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»;

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - то есть «дарованный Богом», «Божий дар»;

Юлиан - от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый», тогда как в переводе с латинского означает «из рода Юлиев», «июльский».

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»).

Именины 17 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Алена - от древнегреческого имени Хелене («факел, светоч»);

Елена - от древнегреческого имени Хелене («факел, светоч»);

Илона - венгерский вариант греческого имени Елена, переводимый как «светлая».

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Автор: Алина Вишневская