В православном календаре святцев обозначены все даты почитания святых. В день памяти своего одноименного святого христианин отмечает именины. Чтобы у человека с самого детства была небесная защита, родители дают малышу имя из списка именин за день рождения. Считается, что святой будет оберегать мальчика или девочку по жизни от бед и несчастий.
Мужские именины 15 мая 2021
Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от греческого слова атанатос - "бессмертный".
Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе" от тюркского барыш - "выгода".
Глеб: от древнескандинавского имени Готлиб - "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов", от древнегерманского слова Gottlieb: got - "бог" + lieb - "любовь" от славянских слов глоба, глыба - "жердь" или глеба - "почва", "земля".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Роман от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Женские именины 15 мая 2021
Зоя: образовано от древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".
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