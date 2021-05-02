Сегодня отмечается один из наиболее долгожданных и радостных христианских праздников - Воскресение Христово или Пасха. После казни Иисус искупил людские грехи и чудесным образом воскрес через 3 дня. Прекрасное воскрешение Иисуса спустя века превратилось в традиционное пасхальное приветствие. С этого дня и до 9 июня (отдание Пасхи) вместо приветствия говорят "Христос воскрес", а в ответ слышат "Воистину воскрес".
Христос воскрес: картинки и поздравления
Пасхальный звон. Христос Воскрес!
И благодать послал с небес,
И веры, и добра на всех!
Вам - счастье, радость, добрый смех!
В день Пасхи пожелать хочу здоровья,
Пусть благодать к нам спустится с небес!
Любви, надежды, веры и удачи,
Дай Бог всем счастья и Христос воскрес!
Христос Воскрес! Пусть эти традиционные слова звучат сегодня повсюду. Желаю Вам мира, невероятного счастья, доброго здоровья и неизменно великолепного настроения! С праздником Пасхи!
Христос Воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья.
Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Христос Воскрес!
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
Со светлым Воскресением Христовым! Пусть пасхальный звон развеет тревоги и печали, пусть улыбками светятся лица и счастьем глаза. Пусть милостью и лаской Божьей наполнятся сердца и души, дела и поступки будут успешными, а мысли - жизнерадостными. Христос воскрес!
Христос воскрес! — говорю и поздравляю,
И в праздник Пасхи вам желаю
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти!
***
Пускай жизнь прекрасней станет,
Радость в жизнь твою войдет,
Пускай тепло на сердце станет –
И в Пасху, и в мае, и круглый год!
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