"Христос воскрес" - это традиционное приветствие в день Пасхи.

Сегодня отмечается один из наиболее долгожданных и радостных христианских праздников - Воскресение Христово или Пасха. После казни Иисус искупил людские грехи и чудесным образом воскрес через 3 дня. Прекрасное воскрешение Иисуса спустя века превратилось в традиционное пасхальное приветствие. С этого дня и до 9 июня (отдание Пасхи) вместо приветствия говорят "Христос воскрес", а в ответ слышат "Воистину воскрес".

Христос воскрес: картинки и поздравления

Пасхальный звон. Христос Воскрес!

И благодать послал с небес,

И веры, и добра на всех!

Вам - счастье, радость, добрый смех!

В день Пасхи пожелать хочу здоровья,

Пусть благодать к нам спустится с небес!

Любви, надежды, веры и удачи,

Дай Бог всем счастья и Христос воскрес!

Христос Воскрес! Пусть эти традиционные слова звучат сегодня повсюду. Желаю Вам мира, невероятного счастья, доброго здоровья и неизменно великолепного настроения! С праздником Пасхи!

Христос Воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья.

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Христос Воскрес!

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

Со светлым Воскресением Христовым! Пусть пасхальный звон развеет тревоги и печали, пусть улыбками светятся лица и счастьем глаза. Пусть милостью и лаской Божьей наполнятся сердца и души, дела и поступки будут успешными, а мысли - жизнерадостными. Христос воскрес!

Христос воскрес! — говорю и поздравляю,

И в праздник Пасхи вам желаю

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти!

***

Пускай жизнь прекрасней станет,

Радость в жизнь твою войдет,

Пускай тепло на сердце станет –

И в Пасху, и в мае, и круглый год!

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Автор: Екатерина Пулатова