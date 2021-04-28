Завтра в Овне проснется искусный оратор. Вы сумеете убедить кого угодно и в чем угодно, если это будет выгодно вам.

Завтра звезды не будут склонять к выполнению обязанностей. Настроение будет расслабленным и будет нелегко заставить себя что-то сделать.

Овен

Завтра в Овне проснется искусный оратор. Вы сумеете убедить кого угодно и в чем угодно, если это будет выгодно вам.

Тельцам стоит заняться решением вопросов с жильем. Завтра вечером вам выпадет шанс найти жилье по хорошей цене.

Близнецы

Близнецы будут весь день испытывать неконтролируемые приступы лени. Вам нужен будет по-настоящему мощный толчком, чтобы сдвинуться с места.

Рак

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, общения с друзьями. В последнее время вы истосковались по активной жизни и захотите это наверстать.

Лев

Завтра Лев в течение дня может периодически витать в облаках, однако реальная жизнь будет возвращать его с небес на землю. От Льва потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, иначе вы рискуете нарваться на неприятности.

Дева

Завтра Дева будет достаточно рассеяна и склонна отвлекаться по любому поводу. Множество мелких забот будет мешать вам сосредоточиться.

Весы

Если вы найдете возможность для того, чтобы отдохнуть от ежедневных дел, то вас ожидает полноценный отдых за городом. Также день может внести новые яркие краски в вашу личную жизнь.

Скорпион

Завтра Скорпион будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Не стесняйтесь обращаться за помощью и делегировать.

Стрелец

Уделите завтра все внимание работе. Иначе вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение.

Козерог

В четверг вас будет преследовать мысль, что вы что-то упускаете. Невозможно быть в курсе всего, поэтому завтра Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Водолей

Завтра ситуация в целом обещает складываться для Водолея замечательно, причем без особенных усилий с его стороны.

Рыбы

Рыбы завтра могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Звезды советуют вам как можно скорее образумиться.

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Автор: Иван Бойко