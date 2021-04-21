Умение подстраиваться под новые обстоятельства будут играть ключевую роль.

Завтра главной темой дня станут деньги. Если вовремя себя не проконтролировать, это рискует обернуться непомерными тратами.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра предстоит весь день быть на стороже и стараться вовремя почувствовать, куда дует ветер. Умение подстраиваться под новые обстоятельства будут играть ключевую роль.

Завтра звезды гороскопа обещают Тельцу отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех.

Близнецы

Близнецы завтра будут крутиться как волчок. Ваша неуемная энергия будет требовать менять занятия одно за другим и не оставлять ни единой свободной минутки.

Рак

Завтра судьба дает Ракам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение. В течение дня Рака могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека.

Лев

Завтра Лев будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой.

Дева

Фортуна завтра обещает повернуться к Деве своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в ее жизни.

Весы

Завтра Весы ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как они запланировали. В какой-то момент они способны выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Причина этому - ваша расслабленность и плохая подготовка.

Скорпион

Завтра звезды гороскопа советуют Скорпиону заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь.

Стрелец

Завтра звезды гороскопа предупреждают Стрельца: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Стрелец может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их.

Козерог

Завтра Козерог испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор.

Водолей

Завтра главной движущей силой Водолея в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких.

Рыбы

Завтра Рыбы будут настроены на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Рыбы не потерпят чужого вмешательства ни в чем и будут жестко стоять на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы.

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Автор: Иван Бойко