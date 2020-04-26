26 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 апреля – 116-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 249 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 26 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день интеллектуальной собственности (ООН), Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе (ООН), Международный день варки картофеля, Праздник незнакомых людей, День породненных городов, День вылазок в параллельные миры.

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Памятные даты 26 апреля, годовщины и события

В 1607 году на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

В 1783 году тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен был назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. Бетховен - немецко-австрийский композитор, пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы». Бетховен - один из наиболее исполняемых композиторов в мире. В 1796 году Бетховен стал терять слух. У него развивается тиннитус - воспаление внутреннего уха, впоследствии он полностью оглох. Но писать музыку продолжал до конца своих дней. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена Реквием до-минор Луиджи Керубини. В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух.

В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

В 1964 году в продаже появился первый диск «Rolling Stones».

В 1966 году произошло Ташкентское землетрясение силой 8 баллов. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. Сотни людей были травмированы.

В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она признана одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

В 1999 году компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 апреля чтит память святой Фомаиды Египетской. К святой Фомаиде обращаются за помощью в искушениях, прежде всего, «плотских». В народе день назвали Фомаида Медуница. Считалось, что 26 апреля начинают вылетать шмели, а зайцы отмечают свои именины. Было принято отправляться в лес для сбора цветов медуницы. Эту душистую траву заваривали в качестве чая. В народе также говорили, что медуница обладает еще и целебными свойствами и способна вылечить многие заболевания, если пить отвар из ее цветов, собранных 26 апреля.

Что сегодня нельзя делать

На Фомаиду Медуницу запрещены «плотские утехи». Считалось, что целомудренная святая этого не простит.

Приметы на 26 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- кукушка громко кукует – ждите быстрого потепления;

- ночью небо ясное - год будет урожайным;

- распустился дуб - лето будет теплым.

26 апреля именины

Именины у Артемона, Марфы, Георгия и Дмитрия.