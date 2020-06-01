1 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 июня – 152-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 213 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 1 июня 2020

В этот день мир отмечает Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и Всемирный день молока.

Читайте такжеВыходные и праздники в Украине: календарь на 2020 годВ Польше празднуют День без алкоголя, в США - День оливок, День «Скажи что-нибудь приятное», День «Подбрось монетку», День торта с фундуком, День ходьбы босиком, в Ирландии - Июньский выходной, в Китае - День ребенка, в Монголии - День матери и ребенка, в Новой Зеландии - День рождения королевы, на Багамских островах - День труда, в Камбодже - День посадки деревьев, в Армении - День памяти святой Рипсимэ, в Самоа - День независимости, в Кении - День свободы (День Мадарака), в Тунисе - День победы (День Конституции), в Португалии - День Азорских островов, в Индонезии - День Панча Сила, в Гайане - День Карибского сообщества, в Замбии - День героев.

Памятные даты 1 июня, годовщины и события

В 1479 году в Копенгагене был открыт первый в Дании университет.

В 1495 году появилось первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор.

В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

В 1860 году принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

В 1862 году на всей территории США было запрещено рабство.

В 1869 году американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрический регистратор голосования.

В 1880 году в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) был установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.

В 1924 году со сборочного конвейера сошел первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

В 1935 году в Англии был введен экзамен на получение водительских прав.

В 1938 году вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов. Уже к 1995 году сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Приключенческую историю придумал Джерри Сигел (1914–1996), а известный всем образ здоровячка в облегающем синем костюме с красной буквой S на груди создал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году.

В 1946 году впервые в Британии были выданы телевизионные лицензии; они стояли 2 фунта.

В 1950 году фирма грамзаписи «Decca Records» выпустила первую в мире пластинку на 331⁄3 об/мин.

В 1967 году вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» — лучший альбом всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

В 1980 году начал работу телеканал Теда Тернера — «CNN» (Cable News Network). Это - первый круглосуточный информационный канал в мире.

В 2001 году в непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 июня чтит память преподобного Иоанна Угличского. В народе день называют Иван Долгий. По традиции 1 июня пекут пироги и раздают их. Еще до первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали в этот день огурцы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя возвращаться домой с пирогами, которые пеклись для раздачи людям. Их нужно отдать птицам, самому есть тоже не следует.

Приметы на 1 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- первые дни июня дождливые – лето будет засушливым;

- 1 июня прохладная погода - еще 40 дней не стоит ждать тепла;

- муравьи торопятся по своим делам – к хорошей и ясной погоде, закрывают все норки – быть долгим и холодным дождям.

1 июня именины

Именины у Корнилия, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия и Олега.

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