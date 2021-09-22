В День партизанской славы мы чтим подвиг героев, которые рисковали жизнью в тылу врага.

В конце сентября в Украине отмечается день памяти ветеранов и партизанов, которые совершили подвиг во времена Второй Мировой войны. Во время войны эти герои наносили ощутимые потери по гитлеровской армии в тылу врага. День партизанской славы отмечается 22 сентября.

День партизанской славы: история праздника

Согласно архивным документам, в годы войны на территории Украины насчитывалось до 1 миллиона партизан. Многие из них были награждены орденами и медалями. В 2001 году Леонид Кучма подписал указ об учреждении Дня партизанской славы с целью почтения подвига ветеранов.

Датой праздника был выбран день 22 сентября, который считается датой зарождения партизанского движения.

День партизанской славы: как отмечают

Этот праздник не отмечается на общенациональном уровне. В каждом городе проводятся свои торжественные мероприятия. В День партизанской славы проводятся возложения цветов к могилам командиров и Монументам Памяти. Организовываются встречи с ветеранами войны, концерты, культурные программы. В школах проводят классные часы о роли партизан в войне.

Напомним, что в октябре Украина отпразднует День защитника Украины. Этот праздник подарит нам дополнительный выходной день.

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Автор: Екатерина Пулатова