Самые искренние поздравления и слова благодарности для пап по случаю их праздника.

Каждый год в третье воскресенье сентября свой "профессиональный праздник" отмечают папы. В 2020 году оно пришлось на сегодняшнюю дату, 20 сентября.

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыДень отца празднуют во многих странах. В целом это происходит дважды в год – в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября. В Украине, например, официальное чествование отцов происходит именно в первый месяц лета.

Всенародный день отца пока не является официальным праздником. Однако сегодня каждый, кто ценит отцовскую любовь и заботу, теплоту его заботливых рук, имеет дополнительную возможность поздравить родного человека со Всенародным днем отца. Чтобы облегчить поиск искренних и благодарных слов, УНИАН собрал лучшие поздравления с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

С Днем отца - поздравительные стихи и открытки

***

В день праздничный этот, папаша,

Я поздравляю от души.

Пусть от счастья тебе судьба

Подарит все ключи.

Будет пусть крепким здоровье,

Успех пусть в жизни придет.

Каждый день тебе пусть радость

И вдохновение лишь несет.

Ты прими мою благодарность

За поддержку и добро.

Взгляд твой всегда дарит

Мне веру и тепло!

***

С Днем отца тебя поздравить

Я сегодня спешу,

Будь отважным всем на зависть,

Прогони из мыслей грусть!

Это настоящее чудо -

Папочкой любимым стать,

Пусть детишки тебя будут

Очень сильно обожать!

***

Спасибо тебе папочка, за искреннее тепло,

За человечность твою и неиссякаемое добро,

За руки твои рабочие и бессонные ночи

За то, что растили, за щедрый хлеб на столе

Пусть Господь Бог тебе здоровье и силу дает,

Кукушка сто лет тебе в саду накует.

***

Родной тату, шлю свои поздравления

В этот единственный неповторимый день!

Желаю я удачи и любви,

Счастья и радости, достатка и вдохновений!

Будь крепким ты всегда и здоровым,

Будь веселым. И пусть Господь

Каждый день твой сделает цветным.

Мир и согласие в жизни своей находи!

***

С Днем отца тебя сердечно

Поздравляю я сейчас,

Ты в отцовстве гармоничен,

Ты папаша просто класс.

Я желаю быть терпимым,

Понимающим всегда,

Другом детям оставаться

На долгие годы.

***

Мой мудрый и умный папа,

Тебе желали уже много.

Желали радости и удачи,

Здоровья и успеха в придачу,

Достатка доброго в семье

И мира в твоей стране.

Я тебе тоже этого желаю,

Люблю, папочка, и уважаю.

К пожеланиям добавлю свое –

Ты останься таким, как есть.

Поздравления с Днем отца в прозе и картинках

***

Папа, с праздником тебя! Ты подарил мне жизнь, помог стать тем, кто я есть сейчас. Я безумно радуюсь, что именно тебя выбрал Бог для этой миссии. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом, улыбался и излучал ту же энергию, которая поглощает своим позитивом.

***

Самого замечательного папочку, поздравляю с Днём отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

***

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

***

Желаю жить и радоваться, заниматься любимым делом, чувствовать себя на отлично. Оставаться надежным примером для своих детей. Позитива, удачи, чудесного настроя, благополучия, глобального потепления в отношениях.

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Автор: Алина Вишневская