Каждый год в третье воскресенье сентября свой "профессиональный праздник" отмечают папы. В 2020 году оно пришлось на сегодняшнюю дату, 20 сентября.
Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыДень отца празднуют во многих странах. В целом это происходит дважды в год – в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября. В Украине, например, официальное чествование отцов происходит именно в первый месяц лета.
Всенародный день отца пока не является официальным праздником. Однако сегодня каждый, кто ценит отцовскую любовь и заботу, теплоту его заботливых рук, имеет дополнительную возможность поздравить родного человека со Всенародным днем отца. Чтобы облегчить поиск искренних и благодарных слов, УНИАН собрал лучшие поздравления с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
С Днем отца - поздравительные стихи и открытки
***
В день праздничный этот, папаша,
Я поздравляю от души.
Пусть от счастья тебе судьба
Подарит все ключи.
Будет пусть крепким здоровье,
Успех пусть в жизни придет.
Каждый день тебе пусть радость
И вдохновение лишь несет.
Ты прими мою благодарность
За поддержку и добро.
Взгляд твой всегда дарит
Мне веру и тепло!
***
С Днем отца тебя поздравить
Я сегодня спешу,
Будь отважным всем на зависть,
Прогони из мыслей грусть!
Это настоящее чудо -
Папочкой любимым стать,
Пусть детишки тебя будут
Очень сильно обожать!
***
Спасибо тебе папочка, за искреннее тепло,
За человечность твою и неиссякаемое добро,
За руки твои рабочие и бессонные ночи
За то, что растили, за щедрый хлеб на столе
Пусть Господь Бог тебе здоровье и силу дает,
Кукушка сто лет тебе в саду накует.
***
Родной тату, шлю свои поздравления
В этот единственный неповторимый день!
Желаю я удачи и любви,
Счастья и радости, достатка и вдохновений!
Будь крепким ты всегда и здоровым,
Будь веселым. И пусть Господь
Каждый день твой сделает цветным.
Мир и согласие в жизни своей находи!
***
С Днем отца тебя сердечно
Поздравляю я сейчас,
Ты в отцовстве гармоничен,
Ты папаша просто класс.
Я желаю быть терпимым,
Понимающим всегда,
Другом детям оставаться
На долгие годы.
***
Мой мудрый и умный папа,
Тебе желали уже много.
Желали радости и удачи,
Здоровья и успеха в придачу,
Достатка доброго в семье
И мира в твоей стране.
Я тебе тоже этого желаю,
Люблю, папочка, и уважаю.
К пожеланиям добавлю свое –
Ты останься таким, как есть.
Поздравления с Днем отца в прозе и картинках
***
Папа, с праздником тебя! Ты подарил мне жизнь, помог стать тем, кто я есть сейчас. Я безумно радуюсь, что именно тебя выбрал Бог для этой миссии. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом, улыбался и излучал ту же энергию, которая поглощает своим позитивом.
***
Самого замечательного папочку, поздравляю с Днём отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!
***
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.
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Желаю жить и радоваться, заниматься любимым делом, чувствовать себя на отлично. Оставаться надежным примером для своих детей. Позитива, удачи, чудесного настроя, благополучия, глобального потепления в отношениях.
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