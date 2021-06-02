В июне все профессиональные медики отмечают свой главный праздник.

Работа медика очень сложная и крайне для общества. К профессии врача всегда относились с большим уважением, ведь без них невозможно развитие человечества. В период пандемии коронавируса медики ежедневно рискую своим здоровьем ради врачебного долга. Чтобы почтить эту профессию, был установлен праздник всех работников медицинской сферы Украины.

Когда отмечается День медицинского работника

Профессиональный праздник медиков отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2021 году день выпадает на 20 июня. В этот день врачи всех направлений, санитары, лаборанты и медсестры принимают поздравления и подарки.

История праздника

Читайте такжеКогда День независимости Украины 2021: дата и история, дополнительные выходныеНеофициально День медработника отмечался в Советском Союзе с 1980 года. В каждой республике была установлена своя дата праздника. После распада СССР День медицинского работника был включен в список неофициальных праздников разных постсоветских стран. В Украине праздник был установлен в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука по инициативе работников учреждений здравоохранения.

Как правило, ко Дню медицинского работника приурочено множество конференций, выставок, конкурсов, семинаров и презентаций.

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Автор: Екатерина Пулатова