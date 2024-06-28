В этом году Украина снова отмечает День Конституции в условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения России.

В 2024 году мы отмечаем 28 лет со дня принятия Основного Закона Украины. Рассказываем историю этой даты и как красиво поздравить с большим государственным праздником.

День Конституции Украины - история даты

Основной Закон Украины - Конституция Украины - был принят 28 июня 1996 года. До этого Верховная Рада почти сутки непрерывно работала над документом и в 9:18 утра приняла его и ввела в действие.

Перед этим над новой Конституцией работали 6 лет. Этот процесс начался после принятия Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" в 1990 году. В период с 1991 год по 1996-й комиссии от Верховной Рады и Президента составили несколько проектов Конституции. Их долго обсуждали и дорабатывали, так как некоторые вопросы вызывали много противоречий. Например, те, которые касались государственной символики, статуса русского языка и Крыма, власти и собственности. Тогда левые силы выступали за умаление роли президентской власти, предоставление одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма. Правые - за президентскую вертикаль, украинский язык как единственный государственный и ликвидацию автономии Крыма.

Видео дня

Верховная Рада приняла Конституцию в ночь с 27 на 28 июня, за это проголосовали 315 депутатов - две трети от состава. В новом документе утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, а Крым признавался автономной республикой в составе Украины. С тех пор Основной Закон Украины несколько раз менялся. Хотя сама процедура изменения и дополнения документа довольно таки жесткая - например, чтобы внести какие-то правки в разделы нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады.

В случае, если изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека или направлены на ликвидацию независимости, угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины не может быть изменена.

День конституции Украины - когда отмечаем

Начиная с 1996 года, когда был принят Основной Закон, дата праздника остается неизменной - ежегодно День Конституции Украины отмечают 28 июня.

Поздравления с Днем Конституции Украины

Желаю жить без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе - спокойствие и радость. Поздравляю с Днем Конституции Украины!

***

Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем. Пусть она останется независимой и могущественной. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, с Днем Конституции!

***

Поздравляю с выдающимся национальным праздником - Днем Конституции Украины! Пусть это торжественное событие наполняет животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, их успешной реализации в профессиональной деятельности. Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа!

***

Ребенку при рождении выдают свидетельство, государству - утверждают конституцию. Поздравляю с праздником и желаю, чтобы Конституция Украины была путеводной звездой. С Днем Конституции!

***

Желаю, чтобы права украинца были самым важным, что оберегает наше государство. Чтобы жизнь украинца даже не сравнивали с золотом. Чтобы благосостоянию украинца завидовали в Европе, а мужество украинца еще сотни лет помнили в мире. С Днем Конституции Украины!

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю нашему народу и Вам лично только победы, добра и согласия. Надо никогда не забывать, что мы, прежде всего - люди. Пусть сбудутся все надежды и мечты!

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

***

С Днем Конституции Украины! Мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином.

***

В День Конституции Украины поздравляю праздником свобод, равенства и справедливости! Пусть наша Конституция остается вечной гарантией нашей национальной самостоятельности, самосознания и демократии. С праздником!

С Днем Конституции Украины - открытки

***

***

***

Ранее мы рассказывали, какие праздники в июне 2024 отмечают в Украине и будут ли дополнительные выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: