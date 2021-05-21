В конце мая столица нашей страны отмечает свой "день рождения".

Ежегодно в конце мая столица Украины отмечает день города. Этот праздник очень важен для всей страны, ведь Киев является сердцем Украины и её культурным центром. Несмотря на то, что Киев является довольно древним городом, посвященный ему праздник был основан совсем недавно. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, ярмарки, выставки и забеги. В этом году столица также отметит свой день, но из-за коронавируса празднование будет более скромным.

Дата и история Дня Киева

Читайте такжеКогда отмечается День защиты детей 2021: история праздника и основные традицииДата Дня Киева меняется каждый год, поскольку праздник отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году он выпадает на 30 мая. Поскольку День Киева всегда отмечается в выходной, киевляне и гости столицы смогут посетить любые мероприятия или просто прогуляться по городу.

Официально годом основания Киева считается 482 год. До 1980-х городской праздник не отмечался. Однако в 1982 году столице исполнялось 1500 лет. Такой важный юбилей отметили масштабными мероприятиями, открытием памятников и новыми выставками. Затем на несколько лет о празднике вновь позабыли, и лишь с 1987 года стали отмечать ежегодно. Считается, что отмечать День Киева в последнее воскресенье мая предложил журналист Вячеслав Лащук.

Интересные факты про Киев

Станция киевского метро "Арсенальная" считается самой глубокой в мире. её глубина составляет примерно 105 метров.

Улица Крещатик 14 лет называлась улицей Вацлава Воровского.

На улице Сагайдачного растет всего одно дерево - возле ресторана "Старое Запорожье".

Крещатик является самой короткой центральной столичной улицей Европы. Его длина составляет лишь 1,3 км.

В Киеве находится единственный в мире музей проездных билетов. Он расположен на улице Прорезной.

Киевский памятник "Родина-Мать" входит в пятерку самых высоких в мире. Его высота составляет 102 метра.

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Автор: Екатерина Пулатова