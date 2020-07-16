День бухгалтера в Украине 2020: история праздника, интересные факты о профессии

Украинские бухгалтеры сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Ежегодно 16 июля в Украине отмечают День бухгалтера – профессиональный праздник бухгалтеров и аудиторов.

День бухгалтера: возникновение праздника в Украине

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До 2004 года в Украине День бухгалтера отмечался неофициально. Только тогда было принято решение выделить день в году для чествования бухгалтеров. Датой празднования было определено 16 июля, ведь именно в этот день в 1999 году Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

В апреле 2018 года указом президента празднование этого дня было распространено и на аудиторов. С тех пор этот праздник в Украине называется – День бухгалтера и аудитора.

История появления профессии

Профессия бухгалтера является очень древней и, по разным оценкам, ей около 6 тысяч лет. Первые бухгалтеры появились еще в древнем Египте – тогда они занимались счетоводством и сбором налогов.

Отцом бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пачоли. Еще в XV веке в своем труде "Все об арифметике" он поднял вопрос об основных принципах бухгалтерии как науки. Книгу Пачоли опубликовали 10 ноября 1494 года. Поэтому ежегодно в эту дату празднуют Международный день бухгалтера. Таким образом, украинские бухгалтеры имеют возможность дважды в год – в июле и ноябре – отмечать свой профессиональный праздник.

Интересные факты о бухгалтерии

Бухгалтеры имеют свой международный герб. На нем изображено солнце (олицетворяет то, что учет является светочем хозяйственной деятельности), весы (намек на баланс), кривоая Бернулли (непрерывность и бесконечность учета). Его автором является французский ученый Жан Батист Дюмарше.

Девиз бухгалтерского дела: "Наука, доверие, независимость!".

Среди бухгалтеров во всем мире 85% составляют женщины. Такая статистика объясняется тем, что эта работа довольно монотонная и требует усидчивости и сосредоточенности.

Известный американский гангстер Аль Капоне попал за решетку благодаря бухгалтерам. Несмотря на то, что его подозревали во многих преступлениях, среди которых незаконная торговля алкоголем и убийства, Капоне смогли арестовать и посадить в тюрьму лишь за уклонение от уплаты налогов.

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