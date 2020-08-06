День Бориса и Глеба: история князей-мучеников, приметы и что нельзя делать в этот праздник

Князья стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.

Сегодня, 6 августа, православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в святом крещении - Роман и Давид).

Святые Борис и Глеб: в чем смысл их подвига

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Князья Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.

Борис и Глеб были убиты старшим братом Святополком во время междоусобицы, разгоревшейся после смерти отца в 1015 году. Сначала тот приказал убить Бориса. Произошло это 24 июля 1015 (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты. Вскоре умер и Глеб. Убийцы настигли князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.

После мученической смерти от рук единоверцев церковь причислила братьев к лику святых. Они стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.

Что запрещено делать в день Бориса и Глеба

6 августа люди предпочли воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями. Между тем в этот день они сходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.

В день памяти святых Бориса и Глеба люди старались не выезжать работать в поле, чтобы не попасть в сильный пожар. Дело в том, что обычно в августе начиналась пора гроз с молниями, из-за которых могли загореться стоге сена.

В то же время 6 августа можно заниматься сбором ягод, варить из них компоты, варенье. Также в этот день делались запасы березовых веников для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не цвели.

Приметы и поверья на 6 августа

Ясный солнечный закат в день Бориса и Глеба - лето будет ясным и без осадков.

Если зацвела черемуха - следует ожидать двухнедельного похолодания.

Калины ягоду раскусишь - измученный любовью будешь. А малину попробуешь - хмельной от любви станешь.

Увидел росу до полудня - к грозе.

Услышал жужжание мух - будет солнечная погода.

Паук плетет паутину - к длительным дождям.

Из осины пух полетел - пора собирать подосиновики.

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