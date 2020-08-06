День Бориса и Глеба: история князей-мучеников, приметы и что нельзя делать в этот праздник
Сегодня, 6 августа, православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в святом крещении - Роман и Давид).
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Князья Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.
Борис и Глеб были убиты старшим братом Святополком во время междоусобицы, разгоревшейся после смерти отца в 1015 году. Сначала тот приказал убить Бориса. Произошло это 24 июля 1015 (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты. Вскоре умер и Глеб. Убийцы настигли князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.
После мученической смерти от рук единоверцев церковь причислила братьев к лику святых. Они стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.
Что запрещено делать в день Бориса и Глеба
6 августа люди предпочли воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями. Между тем в этот день они сходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.
В день памяти святых Бориса и Глеба люди старались не выезжать работать в поле, чтобы не попасть в сильный пожар. Дело в том, что обычно в августе начиналась пора гроз с молниями, из-за которых могли загореться стоге сена.
В то же время 6 августа можно заниматься сбором ягод, варить из них компоты, варенье. Также в этот день делались запасы березовых веников для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые еще не цвели.
Приметы и поверья на 6 августа
- Ясный солнечный закат в день Бориса и Глеба - лето будет ясным и без осадков.
- Если зацвела черемуха - следует ожидать двухнедельного похолодания.
- Калины ягоду раскусишь - измученный любовью будешь. А малину попробуешь - хмельной от любви станешь.
- Увидел росу до полудня - к грозе.
- Услышал жужжание мух - будет солнечная погода.
- Паук плетет паутину - к длительным дождям.
- Из осины пух полетел - пора собирать подосиновики.
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