День Юлии - лучшие поздравления и открытки
Откуда пошло имя Юлия
В дословном переводе с латыни имя Юлия означает «июльская». В греческом же языке это имя означает «пушистая». В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").
Характеристика имени Юлия
Юля очень удачно выбирает себе супруга, с которым впоследствии живет душа в душу. Домашнее хозяйство быстро становится для нее главной заботой в жизни. Гость - всегда желанный человек в доме Юлии. Его всегда будет ждать угощения и приятная беседа.
В глубине душе Юлия довольно скрытна и мало рассказывает о себе. В поступках девушка может быть излишне осторожна и нерешительна. Внешне Юлия мудрый и тактичный человек, но на самом деле она весьма капризна.
Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна.
Семантика слова Юлия
Фоносемантика: Слово Юлия производит впечатление чего-то хорошего, красивого, безопасного, гладкого, округлого, доброго, светлого, легкого, нежного, женственного, слабого, веселого, медленного, яркого, радостного.
Талисман: Дуб
Цвет: Ярко-красный
Камень: Янтарь
Знак зодиака: Имя подойдет Тельцам, Близнецам, Львам и Скорпионам.
Гармоничные отношения с обладателями имени: Богдан, Василий, Евгений, Леонид, Юлиан
Придется потрудиться, строя отношения с обладателями имени: Алексей, Анатолий, Андрей, Игнатий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Павел, Тарас.
Поздравления с Днем Юлии в стихах
Тебе я строки посвящаю,
Ведь девушка ты — просто класс!
Другой такой не повстречаю,
Одна ты, Юлия, у нас!
Незаурядная, смешная,
Открытый, добрый человек,
Тебе, лишь счастья я желаю,
Любви, здоровья, сотен лет!
***
Для Юли хочется сказать
Нечто особенное, к сердцу,
И лучшего лишь пожелать,
Жизнь сладкую, без доли перца.
Чтобы ничто не отвлекло,
Вперед всегда вели желанья,
Чтоб вечно сказочно везло,
Не знала разочарований.
И пусть всегда блестят глаза,
Пусть чаще смех одолевает,
Пускай счастливая звезда
Всегда над головой сияет.
***
Юля, наша Юлечка!
Любим мы тебя!
Наша красотулечка,
Балуем любя.
Будь всегда красоткою,
Милой, в полном здравии.
Для мужчин — находкою,
Самою желаемой!
Деньги пусть присутствуют
В кошельке твоем.
Горести отсутствуют,
Мир приходит в дом!
***
Юлечка — прекрасное создание...
Привлекательна и очень обаятельна!
Юля — это гордость мироздания.
Глаз не отвести — так притягательна!
Этот поздравок для нашей Юли,
Ведь настал ее любимый праздник!
Пожелаем счастья красотуле,
И пускай обходят все ненастья!
Поздравления с Днем Юлии в прозе
Юлечка, ты, словно прекрасный цветок, так красива и нежна! Всегда оставайся такой женственной, улыбчивой и счастливой! Пускай твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все благие мечты сбывались, ведь исполнение желаний — это огромная радость!
***
Юлия, невозможно произносить это имя, не восторгаясь ее обладательницей. Ты мила, открыта, обаятельна, умна. Список твоих достоинств нескончаем. Так пусть сегодня и впредь твои сильные качества только приумножаются, а комплексы и маленькие недостатки уходят на второй план. Счастья тебе, здоровья и любви.
***
Дорогая Юлия, поздравляю тебя с днем рождения и от всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя.
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