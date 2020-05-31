День Юлии - лучшие поздравления и открытки

В дословном переводе с латыни имя Юлия означает «июльская».

Откуда пошло имя Юлия

В дословном переводе с латыни имя Юлия означает «июльская». В греческом же языке это имя означает «пушистая». В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").

Характеристика имени Юлия

Юля очень удачно выбирает себе супруга, с которым впоследствии живет душа в душу. Домашнее хозяйство быстро становится для нее главной заботой в жизни. Гость - всегда желанный человек в доме Юлии. Его всегда будет ждать угощения и приятная беседа.

В глубине душе Юлия довольно скрытна и мало рассказывает о себе. В поступках девушка может быть излишне осторожна и нерешительна. Внешне Юлия мудрый и тактичный человек, но на самом деле она весьма капризна.

Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна.

Семантика слова Юлия

Фоносемантика: Слово Юлия производит впечатление чего-то хорошего, красивого, безопасного, гладкого, округлого, доброго, светлого, легкого, нежного, женственного, слабого, веселого, медленного, яркого, радостного.

Талисман: Дуб

Цвет: Ярко-красный

Камень: Янтарь

Знак зодиака: Имя подойдет Тельцам, Близнецам, Львам и Скорпионам.

Гармоничные отношения с обладателями имени: Богдан, Василий, Евгений, Леонид, Юлиан

Придется потрудиться, строя отношения с обладателями имени: Алексей, Анатолий, Андрей, Игнатий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Павел, Тарас.

Поздравления с Днем Юлии в стихах

Тебе я строки посвящаю,

Ведь девушка ты — просто класс!

Другой такой не повстречаю,

Одна ты, Юлия, у нас!

Незаурядная, смешная,

Открытый, добрый человек,

Тебе, лишь счастья я желаю,

Любви, здоровья, сотен лет!

***

Для Юли хочется сказать

Нечто особенное, к сердцу,

И лучшего лишь пожелать,

Жизнь сладкую, без доли перца.

Чтобы ничто не отвлекло,

Вперед всегда вели желанья,

Чтоб вечно сказочно везло,

Не знала разочарований.

И пусть всегда блестят глаза,

Пусть чаще смех одолевает,

Пускай счастливая звезда

Всегда над головой сияет.

***

Юля, наша Юлечка!

Любим мы тебя!

Наша красотулечка,

Балуем любя.

Будь всегда красоткою,

Милой, в полном здравии.

Для мужчин — находкою,

Самою желаемой!

Деньги пусть присутствуют

В кошельке твоем.

Горести отсутствуют,

Мир приходит в дом!

***

Юлечка — прекрасное создание...

Привлекательна и очень обаятельна!

Юля — это гордость мироздания.

Глаз не отвести — так притягательна!

Этот поздравок для нашей Юли,

Ведь настал ее любимый праздник!

Пожелаем счастья красотуле,

И пускай обходят все ненастья!

Поздравления с Днем Юлии в прозе

Юлечка, ты, словно прекрасный цветок, так красива и нежна! Всегда оставайся такой женственной, улыбчивой и счастливой! Пускай твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все благие мечты сбывались, ведь исполнение желаний — это огромная радость!

***

Юлия, невозможно произносить это имя, не восторгаясь ее обладательницей. Ты мила, открыта, обаятельна, умна. Список твоих достоинств нескончаем. Так пусть сегодня и впредь твои сильные качества только приумножаются, а комплексы и маленькие недостатки уходят на второй план. Счастья тебе, здоровья и любви.

***

Дорогая Юлия, поздравляю тебя с днем рождения и от всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя.

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