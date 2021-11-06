Девушки с именем Виктория отмечают свои именины 7 раз в году.

В христианстве День ангела Виктории отмечается не один раз. Дату устанавливают, ориентируясь на святых, почитаемых в этот день. Например, 6 ноября - в честь Виктории Никомидийской, 30 ноября - Виктории Кордувийской, 23 декабря - Виктории Римской, 11 февраля - Виктории Альбитинской, 7 июля - Виктории Ефесской, 14 июня - Виктории Солунской, 12 октября - мученицы Виктории.

Девушка с именем Виктория - это очень надежная подруга. Виктория очень упрямая и весьма обидчивая, но при этом не лишена сочувствия. Она отличается ответственностью, работоспособностью. Всегда выполняет обещания и возвращает долги.

Поздравления с Днем ангела Виктории

Виктория, пусть наши поздравления

Тревогу снимут, радость призовут.

Не будет пусть причины для волнения.

Тебя веселье, радость пусть найдут

И в жизни пусть поселятся навеки.

Здоровья тебе, целей достигай.

Ты будь довольным жизнью человеком,

Пусть будет жизнь твоя как будто рай.

***

С именинами сердечно поздравляем,

Радостной и красивой оставаться желаем,

А еще быть здоровой и счастливой!

Самой любимой и милой!

***

С Днем Ангела, Виктория-"победа"!

Желаю всюду в жизни побеждать!

Ты, как звезда, рожденная рассветом,

Умеешь восхищать и удивлять!

Желаю в жизни здравия и счастья,

Идти вперед и не сворачивать с пути.

И комплименты слышать очень часто,

От счастья и любви тебе цвести!

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.

***

Викуся, жизнью наслаждайся,

Успех улыбкой привлекай.

В себе ничуть не сомневайся,

Ты все сумеешь, так и знай!

Не зря Виктория — "победа",

Удача, знай, в твоих руках.

Будь в счастье чудное одета,

Пусть радость носит на руках!

***

Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда великолепной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.

***

Поздравляю, Виктория! Желаю всегда оставаться самим очарованием, желаю в любом окружении пользоваться достойным вниманием и уважением. Счастья тебе, Виктория, любви и богатства!

***

Вика, поздравляю тебя с радостным днем именин! Пусть для тебя, Викуля, жизнь приготовит ещё много приятных сюрпризов. Пусть у тебя всегда хватает энергии и сил, энтузиазма и уверенности для покорения намеченных вершин.

Открытки с Днем ангела Виктории

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Автор: Екатерина Пулатова