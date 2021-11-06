В христианстве День ангела Виктории отмечается не один раз. Дату устанавливают, ориентируясь на святых, почитаемых в этот день. Например, 6 ноября - в честь Виктории Никомидийской, 30 ноября - Виктории Кордувийской, 23 декабря - Виктории Римской, 11 февраля - Виктории Альбитинской, 7 июля - Виктории Ефесской, 14 июня - Виктории Солунской, 12 октября - мученицы Виктории.
Девушка с именем Виктория - это очень надежная подруга. Виктория очень упрямая и весьма обидчивая, но при этом не лишена сочувствия. Она отличается ответственностью, работоспособностью. Всегда выполняет обещания и возвращает долги.
Поздравления с Днем ангела Виктории
Виктория, пусть наши поздравления
Тревогу снимут, радость призовут.
Не будет пусть причины для волнения.
Тебя веселье, радость пусть найдут
И в жизни пусть поселятся навеки.
Здоровья тебе, целей достигай.
Ты будь довольным жизнью человеком,
Пусть будет жизнь твоя как будто рай.
***
С именинами сердечно поздравляем,
Радостной и красивой оставаться желаем,
А еще быть здоровой и счастливой!
Самой любимой и милой!
***
С Днем Ангела, Виктория-"победа"!
Желаю всюду в жизни побеждать!
Ты, как звезда, рожденная рассветом,
Умеешь восхищать и удивлять!
Желаю в жизни здравия и счастья,
Идти вперед и не сворачивать с пути.
И комплименты слышать очень часто,
От счастья и любви тебе цвести!
***
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.
***
Викуся, жизнью наслаждайся,
Успех улыбкой привлекай.
В себе ничуть не сомневайся,
Ты все сумеешь, так и знай!
Не зря Виктория — "победа",
Удача, знай, в твоих руках.
Будь в счастье чудное одета,
Пусть радость носит на руках!
***
Поздравляю добрую и милую, непобедимую и самую красивую Викторию. Я тебе хочу пожелать быть по жизни всегда победительницей, добиваться любой цели, стремиться к своей мечте и идеалу, быть всегда великолепной и неповторимой, жить с искренним счастьем в душе и любовью в сердце.
***
Поздравляю, Виктория! Желаю всегда оставаться самим очарованием, желаю в любом окружении пользоваться достойным вниманием и уважением. Счастья тебе, Виктория, любви и богатства!
***
Вика, поздравляю тебя с радостным днем именин! Пусть для тебя, Викуля, жизнь приготовит ещё много приятных сюрпризов. Пусть у тебя всегда хватает энергии и сил, энтузиазма и уверенности для покорения намеченных вершин.
Открытки с Днем ангела Виктории
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