Узнайте, кого нужно поздравлять с именинами сегодня и как назвать рожденного 9 ноября ребенка.

День ангела - это особенная для верующих дата, когда церковь чтит память святых с определенными именами. Христианин может обратиться с молитвой к святому с таким же именем. У православных издавна принято называть детей в честь одного из святых, которых чтят в день рождения малыша. Тогда у ребенка появится свой ангел-хранитель.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 9 ноября по старому и по новому стилю, и назвали значение каждого имени.

У кого именины сегодня 9 ноября по новому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей". Александр искренне заботится о своей семье и готов на всё ради близких. Не любит, когда дела идут не по плану.

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Алексей - современная форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник". Про Алексея часто говорят, что у него золотые руки. Он талантлив и может освоить множество навыков, но также любит развлекаться.

Антон - образовано от древнегреческого слова антао - "встречаться", "вступать в бой", "состязаться". У обладателей этого имени вспыльчивый характер. Их одинаково легко обрадовать и расстроить. Для них важно чувствовать, что их искренне ценят.

Виктор - с латинского переводится как "победитель". Значение имени Виктора подходит его характеру. Для него важно быть первым во всём, иначе самооценка мужчины сильно пострадает.

Дмитрий - происходит от имени древнегреческой богини земледелия Деметры. Дмитрий имеет острый ум, хорошую интуицию и нестандартное мышление. Он очень эмоциональный, но старается этого не показывать и скрывает свои чувства.

Иван - происходит от древнеиудейского имени Иоанн, что означает "помилованный Богом". Иван довольно азартный и легко подсаживается на вредные привычки. Это интересный собеседник со многими увлечениями.

Илья - форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве". Этот мужчина добродушный и общительный. Легко заводит новые знакомства и стремится всем помочь.

Иосиф - современная форма древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст". Тяжело принимает критику и имеет нестабильную самооценку. Иосиф кажется общительным, но часто нуждается в уединении.

Константин - образовано от латинского слова constans - "стойкий", "постоянный". У Константина много друзей и знакомых, но только с самыми близкими людьми он бывает по-настоящему искренним. Не любит показывать малознакомым людям свои эмоции.

Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал". Семен любит детей и животных, имеет доброе сердце. Однако в семье и на работе старается казаться строгим.

Тимофей - произошло от греческого имени Тимотеос, что означает "почитающий Бога". Тимофей - легкий в общении и дружелюбный человек. Он часто думает о других лучше, чем они они есть на самом деле.

Федор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога". Это отважный и часто даже безрассудный мужчина. Никогда не опускает руки в трудных ситуациях.

У кого именины сегодня 9 ноября по старому стилю

Андрей - произошло от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "мужественный", "отважный". Обладатель этого имени упрямый, уверенный в себе, упорный в труде.

Валентин - происходит от римского родового имени Valens - "здоровый", "крепкий", "сильный". Валентин - умный и эрудированный мужчина. Он может достигнуть большого успеха, но ему не хватает организованности и самодисциплины.

Марк - от латинского слова marcus - "молоток". Этот мужчина может быть очень целеустремленный в интересных сферах, но довольно ленивый в быту. Он тяжело привыкает к переменам и не очень ладит с современными технологиями.

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