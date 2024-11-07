Когда церковь вспоминает определенных святых, их тезки в эти дни отмечают свои именины. В такую дату можно обратиться к своему небесному покровителю с молитвой или просьбой. А родители стараются выбрать имя для мальчика или девочки из списка именин в день рождения малыша.
Мы назвали все дни ангела сегодня, 7 ноября, по старому и новому церковному календарям, и рассказали значение каждого из имён.
Именины 7 ноября по новому стилю
Богдан - древнерусское имя, которое означает "данный Богом", "подарок Бога".
Валерий - форма родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царь", "царский".
Георгий - образовано от древнегреческого слова георгос, что означает "земледец".
Григорий - образовано от древнегреческого григорео, которое переводится как "не спать", "бодрствовать".
Евгений - от древнегреческого слова эугенес - "благородный", "высокого происхождения".
Иван - современная форма древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Кирилл - имя древнегреческого происхождения, которое означает "господин", "владыка", "хозяин".
Константин - образовано из латинского слова constans "постоянный", "устойчивый".
Максим - латинское родовое имя, от слова maximus - "самый большой", "величайший".
Михаил - имя еврейского происхождения, которое значит "никто не равен Богу".
Николай - от греческого "победитель народов".
Александр - от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".
Алексей - форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Павел - произошло от латинского слова paulus, что значит "небольшой", "маленький".
Сергей - происходит от римского родового имени Sergius - "знатный", "благородный", "именитый".
Федор - от древнегреческого "Божий дар".
Елизавета - в перевода с иврита - "Бог мой - клятва".
Именины 7 ноября по старому стилю
Валерий - форма родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".
Мотря, Матрона - в переводе с латинского - "почтенная женщина".