7 ноября отмечается много православных именин - узнайте, кого стоит поздравить.

Когда церковь вспоминает определенных святых, их тезки в эти дни отмечают свои именины. В такую дату можно обратиться к своему небесному покровителю с молитвой или просьбой. А родители стараются выбрать имя для мальчика или девочки из списка именин в день рождения малыша.

Мы назвали все дни ангела сегодня, 7 ноября, по старому и новому церковному календарям, и рассказали значение каждого из имён.

Именины 7 ноября по новому стилю

Богдан - древнерусское имя, которое означает "данный Богом", "подарок Бога".

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Валерий - форма родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царь", "царский".

Георгий - образовано от древнегреческого слова георгос, что означает "земледец".

Григорий - образовано от древнегреческого григорео, которое переводится как "не спать", "бодрствовать".

Евгений - от древнегреческого слова эугенес - "благородный", "высокого происхождения".

Иван - современная форма древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл - имя древнегреческого происхождения, которое означает "господин", "владыка", "хозяин".

Константин - образовано из латинского слова constans "постоянный", "устойчивый".

Максим - латинское родовое имя, от слова maximus - "самый большой", "величайший".

Михаил - имя еврейского происхождения, которое значит "никто не равен Богу".

Николай - от греческого "победитель народов".

Александр - от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".

Алексей - форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Павел - произошло от латинского слова paulus, что значит "небольшой", "маленький".

Сергей - происходит от римского родового имени Sergius - "знатный", "благородный", "именитый".

Федор - от древнегреческого "Божий дар".

Елизавета - в перевода с иврита - "Бог мой - клятва".

Именины 7 ноября по старому стилю

Валерий - форма родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".

Мотря, Матрона - в переводе с латинского - "почтенная женщина".

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