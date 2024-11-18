Узнайте, кого и как поздравить с именинами 18 ноября.

В именины верующие обращаются к своему святому тезке с молитвой или просьбой. Мы рассказали, у кого день ангела 18 ноября и как красиво поздравить сегодняшних именинников. А также указали характеристику и значение каждого имени. Наш список поможет выбрать счастливое имя для рожденного 18 ноября ребенка.

Напоминаем, что в 2023 ПЦУ перешла на новый церковный календарь, который отличается от юлианского на 13 дней. Поэтому мы публикуем списки именин по двум стилям - новому и старому.

У кого День ангела сегодня 18 ноября по новому стилю

Николай - форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Это здравомыслящий и дружелюбный человек, который старается избегать конфликтов и готов пойти на уступки.

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Платон - имя греческого происхождения, что означает "широкоплечий". Платон - скрытый мужчина, который редко выставляет свои чувства напоказ. Но на самом деле в его душе кипит буря эмоций.

Роман - образовано от латинского слова romanus, что означает "римский", "из Рима", "римлянин". Это заботливый мужчина, преданный своей семье. Для него очень важно благополучие родных.

У кого именины сегодня 18 ноября по старому стилю

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин". Обладатель этого имени обладает нестандартным мышлением и острой интуицией. Он талантливый, но недостаточно уверенный в себе.

Григорий - происходит от древнегреческого слова григорео, что переводится как "бодрствовать", "быть бдительным". Этот мужчина внимателен к чувствам других. На него всегда можно положиться в трудной ситуации.

Тимофей - современная форма греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога". Это смелый и авантюрный мужчина, склонный к необдуманным поступкам. Он быстро устает от рутины и легко адаптируется к изменениям.

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