Не забудьте поздравить Наталью, Кирилла, Дмитрия и других.

День ангела отмечается в честь святых заступников, которые есть у всех христиан. По этому случаю стоит поздравить близких - пожелать им что-то приятное ли просто отправить красивую открытку от УНИАН. Мы подготовили значения имен сегодняшних именинников.

Именины 18 марта - новый календарь

Даниил - значение имени "Бог мой судья". Имеет склонность к самоанализу. В общении уделяет больше внимания внутреннему миру человека, а не внешним особенностям.

Дмитрий - импульсивный, практичный и коммуникабельный человек. Он волевой, с гибким характером, не терпит несправедливости.

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Кирилл (также по старому стилю) - умный, талантливый и самоуверенный. Он трудолюбивый и заводит дружбу с полезными людьми.

Трофим - мужественный, активный, но тщеславный и с повышенным уровнем самокритичности.

Наталья - означает "рожденная в Рождество". Беззаботная, общительная и жизнерадостная женщина. Она инициативна, гиперактивна и легко находит общий язык с любым человеком.

Именины сегодня - старый церковный календарь

Адриан - обреченный на успех, самостоятельный, уравновешенный и спокойный мужчина. Способен жертвовать собственными интересами ради других.

Георгий - очень порядочный, добрый и честолюбивый человек. Также щедрый, великодушный и мужественный.

Давид - невозмутимый, самоуверенный и общительный. Он не жадный и умеет прощать. По натуре очень великодушный.

Егор - ответственный, надежный и честный. Этот человек практичный, наблюдательный и решительный.

Иван - импульсивный, доверчивый, бесстрашный и вспыльчивый. Может стать упрямым и бескомпромиссным.

Константин - рассудительный, целеустремленный и неординарный, настоящий экстраверт. Он доброжелателен и открыт к общению.

Лука - дипломатичный, общительный человек с обаятельной интуицией, который иногда критикует окружающих и никогда не льстит.

Марк - эгоцентричный, надменный, но сострадательный и добрый. Имеет хорошую интуицию и развитый ум.

Николай - обладатель аналитического ума, дружелюбный, энергичный человек. Очень спокойный, бескорыстный и искренний.

Теодор - дисциплинированный, доброжелательный и оптимистичный, имеет противоречивый и сильный характер. Его отличительная черта - перфекционизм.

Федор - уверенный в себе, педантичный и надежный. Любит заниматься хозяйством, очень ответственный и экономный.

Ян - очень оптимистичный, терпеливый и толерантный человек, который имеет много друзей.

Ираида - значение имени "богиня" и "редкая женщина". Его представительницы чуткие, опрятные и уязвимые. Внешне она правильная и идеальная, но внутри настоящая хулиганка.

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