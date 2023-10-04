Черная пятница 2023 - уникальный день, когда можно очень выгодно закупиться.

Ежегодно в конце осени в мире устраивают уникальную дату, когда магазины проводят распродажи с большими скидками. Черная пятница 2023 - день, когда можно выгодно закупиться. Акции в честь этого дня проводят как обычные магазины, так и онлайн-площадки и представители различных услуг. Мы расскажем, когда Черная пятница в Украине в 2023 году и кто предоставляет скидки.

Когда Черная пятница 2023

Черная пятница появилась в США как следствие традиции отмечать День благодарения - один из главных праздников для американцев. На День благодарения в Америке всегда было принято ездить всей семьей за покупками. Начинался период рождественских закупок.

Магазины придумали, как извлечь из этого пользу, и начали устраивать праздничные распродажи со скидками. День скидок получил название Черная пятница и распространился по всему миру. Обычно в этот день магазины открываются очень рано и работают допоздна. Хотя товары продаются со скидкой, но из-за огромного количества покупателей продавцы получают хорошую прибыль.

Видео дня

День благодарения в США отмечают в четвертый четверг ноября, а Черная пятница в Америке и во всем мире выпадает на следующий день - четвертую пятницу ноября. В 2023 году это 25 ноября. Распродажи обычно длятся несколько дней.

Когда Черная пятница в украинских магазинах

Ежегодно на Черную пятницу распродажи устраивают большинство крупных украинских сетей.

Магазин техники, смартфонов и спортивных товаров Алло устраивает распродажи с 18 по 27 ноября. Здесь предлагают скидки до 60%.

устраивает распродажи с 18 по 27 ноября. Здесь предлагают скидки до 60%. Самый популярный в Украине магазин хозяйственных товаров Эпицентр проводит распродажи с 21 по 30 ноября. Размер скидок - до 70%.

проводит распродажи с 21 по 30 ноября. Размер скидок - до 70%. В онлайн-ритейлере Розетка Черная пятница начнется 26 ноября и продлится несколько дней. Выгодно купить можно будет товары из всего ассортимента на сайте, а самые большие скидки ожидаются на одежду, товары для дома и детские товары.

Черная пятница начнется 26 ноября и продлится несколько дней. Выгодно купить можно будет товары из всего ассортимента на сайте, а самые большие скидки ожидаются на одежду, товары для дома и детские товары. Сеть электроники, бытовой техники и посуды Фокстрот проводит "ценопад" с 21 по 28 ноября.

проводит "ценопад" с 21 по 28 ноября. Онлайн-магазин китайских товаров Aliexpress 24-27 ноября проводит Черную пятницу, а 28 ноября - Киберпонедельник. Затем 29 ноября будет последний день скидок до -20%.

24-27 ноября проводит Черную пятницу, а 28 ноября - Киберпонедельник. Затем 29 ноября будет последний день скидок до -20%. В магазине техники Comfy Черная пятница 2023 начинается 21 ноября. Об окончании периода распродаж не сообщается. Скидки будут предоставлены на ноутбуки, телефоны, планшеты, телевизоры, игровые консоли и многое другое.

Распродажи на Черную пятницу также будут устраивать международные торговые площадки и местные магазины. Поэтому у любителей скидок будет много возможностей сэкономить. Однако в этот период также активизируются мошенники, поэтому стоит соблюдать осторожность.

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