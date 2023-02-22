Что можно и что категорически нельзя делать на православный праздник 22 февраля.

22 февраля православные верующие почитают память мученика Никифора из Антиохии Сирской. В народе этот день называли Лаптев.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на февраль 2023 с праздниками и важными датами.

Православный праздник 22 февраля - день памяти мученика Никифора

Никифор Антиохийский жил во II веке. История гласит, что он долгое время дружил с церковным старостой Саприкием. Дружба была настолько крепкой, что порой их воспринимали как родных братьев. Но в один из дней Никифор с Саприкием сильно поссорились. Причина этой ссоры неизвестна, но в результате оба не хотели видеть друг друга и даже отказывались ходить вместе по одной дороге. Спустя время к Никофору пришло, что причиной ссоры с другом стал дьявол. Тогда Никифор решил помириться: сначала отправил к старосте знакомых, затем пошел сам. Но Саприкий был непреклонен.

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В те времена начались гонения на христиан - схватили и Саприкия. Его истязали и требовали отказаться от веры. Но он все выдержал и тогда его приговорили к казни. Этого Саприкий не смог выдержать и решил отречься от христианства. Тогда Никифор, чтобы этого не случилось, предложил свою жизнь взамен.

Приметы 22 февраля

Приметы этого дня предвещали ближайшую погоду и как скоро наступит весна:

если теплая погода - то скоро наступят холода;

если 22 февраля сильный мороз - снегопада или вьюги в ближайшее время не будет;

если мороз, а деревья в лесу шумят - это к потеплению;

снег пойдет и будет налипать на деревья - быть скорому теплу.

Что нельзя делать 22 февраля

Категорически запрещено в этот день лениться - нужно было готовиться к приходу весны. Верили, что если поработаешь хорошо в этот день, не придется голодать в холода.

Что можно делать 22 февраля

22 февраля было принято плести лапти и чинить обувь, отсюда и пошло народное название - Лаптев день. Также селяне готовились к весенним полевым работам: ведь скоро наступала посевная пора. Хозяйки занимались домашними хлопотами: делали генеральную уборку, выбивали ковры, мыли полы, стирали.

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