Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

1 ноября по новому церковному календарю вспоминают братьев Косму и Дамиана Асийских, которых называют бессребрениками. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

1 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 ноября (14 ноября по старому стилю) - день памяти святых Космы и Дамиана Асийских, которые знали медицину и владели даром чудотворения.

Известно, что Косма и Дамиан жили в II-III веке, в Малой Азии. Они рано осталось без отца и их растила мать, которая воспитала мальчиков в христианских традициях. Братья имели склонность к врачеванию, поэтому их отправили учиться медицине. Также Косма и Дамиан владели даром чудотворения: с помощью молитвы они могли исцелить даже от тяжкой болезни. При этом денег за это не брали, так как соблюдали заповедь Христа - "Даром получили, даром давайте", поэтому люди прозвали их бессребрениками.

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По преданию, братья как-то вылечили женщину, от которой отказались врачи. В знак благодарности она принесла Дамиану три яйца - и уговорила их взять во имя Святой Троицы. Косма узнал об этом и разгневался, что брат взял плату. Причем настолько сильно расстроился, что завещал похоронить его отдельно. Косма умер первый, а когда умер Дамиан, то люди стали думать, как же хоронить - вместе или порознь. В тот момент, по преданию, произошло чудо: верблюд вдруг заговорил и сказал, что хоронить следует вместе, так как Дамиан принял дар из почитания Святой Троицы.

Праздник 1 ноября по старому стилю - день памяти пророка Иоиля, а также святого мученика Уара и семи учителей. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 19 октября.

Приметы на 1 ноября

По приметам дня ориентировались, какой будут зима и весна:

слякоть и грязь - настоящая зима начнется через 4 недели;

птицы летят высоко - снега будет много, а если низко - осадков не будет;

холод и снег в этот день - весна будет поздняя и холодная.

В народном календаре 1 ноября - праздник Кузьминки Осенние. Его отмечают дважды в году - летом, 1 июля и осенью, 1 ноября. Этот праздник еще называют "Бабий день" и чествуют хранительниц домашнего очага.

Что нельзя делать 1 ноября

В этот день, как и в другие церковные праздники, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться и сквернословить;

отказывать в милостыне и помощи;

предаваться унынию и грусти.

По народной примете, в этот день следует особенно осторожными быть в вопросах с деньгами и не допускать бессмысленных трат, подобное мотовство могло привести к нищете.

Что можно делать 1 ноября

Святых бессребреников Косму и Дамиана считают покровителями врачей. По преданию, братья исцеляли не только людей, но и животных, поэтому их также считают покровителями домашней живности и птицы. Святым молятся о здоровье, об исцелении от различных болезней, просят о счастливой супружеской жизни, незамужние девушки - о надежных мужьях, а также о помощи в учебе.

В народе на Кузьминки завершали молотьбу, а хозяйки готовили кашу из зерна нового урожая и пироги - из муки нового урожая.

1 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Кузьма, Елизавета, Яков, Давид, Иван, Адриан, Петр, Александр, Денис, Федор.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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