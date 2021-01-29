29 января – 29-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 336 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 января Юлианского календаря.

Какой праздник 29 января 2021

В этот день в мире отмечаются День мобилизации против угрозы ядерной войны, День необязательств и День неспешного заплетания кос.

В Украине - День памяти героев Крут, в США - День штата Канзас, День дошкольного фитнеса, День скряги, День большого парика, День кукурузных чипсов, День собак-поводырей, День головоломок, День вольнодумцев, День гвоздики, в Швейцарии - Фестиваль гурманов, в Непале - День мучеников, в Молдове - День работников прокуратуры.

Памятные даты 29 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы29 января 1616 года голландские мореплаватели открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн. История следующая: в 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» и «Хорн». На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер. 7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей. Один из кораблей, «Хорн», во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда «Хорна» собрала спасенные пожитки и перебралась на «Эндрахт». Плавание продолжалось. 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января. Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (или мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, он доказал, что Огненная Земля – остров. Пересекая Тихий океан, экспедиция совершила массу открытий: острова и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию – центр голландской Ост-Индии. Однако по прибытию моряков, губернатор Батавии с представления Ост-Индийской компании приказал арестовать их за нарушение правил компании - они прошли без разрешения Магелланов пролив. «Эндрахт» c грузом был конфискован. Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути. Общественное мнение в Голландии было взбудоражено. Суд оправдал путешественников, губернатор Батавии был отозван со своего поста, а отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Так мыс Хорн (Горн) официально появился на картах.

В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.

В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы.

В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории». По сей день изготавливается награда из бронзы неизменно на ювелирной фирме «Ханкокс». По форме - это простой крест, в центре располагается корона и лев на ней. Слова «За отвагу» четко определяют степень героизма воина, получившего почетный орден. Право получить «Крест Виктории» есть у любого солдата или офицера, служащего в британской армии с одной только оговоркой: подвиг должен быть совершен под огнем противника. Мало кому при жизни удавалось получить эту награду, поэтому король Эдуард VII в 1902 году разрешил вручать «Крест Виктории» родственникам погибшего героя. А король Георг V в 1920 году сумел убедить правительство в том, что никакое преступление не дает права лишать героя законной награды. За всю историю существования этого ордена им награждены 1356 человек.

29 января 1886 года считается Днем рождения бензинового автомобиля - Карл Бенц получил патент на первое транспортное средство, работающее на бензине. После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много изобретателей работали над его совершенствованием. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколесный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. 29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли, а третий красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь...

В 1896 году американский физик Э.Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

В 1927 году в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

В 1960 году учеными была создана первая искусственная почка.

В 2000 году в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это - крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра. В народе день назвали Петр Полукорм, или Петров день.

Что сегодня нельзя делать

Не берите в руки ничего острого. Есть большая вероятность нанести себе ранение.

Приметы на 29 января

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- метель – к дождливому лету;

- мороз – лето будет жарким и сухим;

- закат красный - скоро будет мороз при солнечной погоде;

- яркий месяц с крутыми рогами – мороз усилится.

29 января именины

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.

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Автор: Нана Черная