Какой церковный праздник отмечают 24 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

24 февраля по новому церковному календарю православные отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе - Иванов день. О его запретах и приметах, что отмечают в православной церкви 24 февраля по старому стилю - в материале.

24 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 февраля по новому стилю (9 марта по старому стилю) - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

Пророк Иоанн Предтеча (он же Иоанн Креститель) был тем, кто последний перед рождением Иисуса провозгласил Его пришествие на землю и крестил Спасителя в водах Иордана, а также засвидетельствовал явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

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Иоанн родился в семье пожилой пары, на полгода раньше Иисуса и выжил во время избиения младенцев - мать укрылась с ним в пустыне. Там и провел он свои первые 30 лет жизни. В возрасте 28-30 лет начал проповедовать о скором пришествии Мессии. После крещения Христа в реке Иордан, Иоанн продолжил проповедовать, но его схватили и бросили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа - Иоанн обличил правителя в том, что тот отнял у брата жену и женился на ней. Предтечу казнили, отрубив ему голову. Тело святого погребли, а голову долго не могли найти.

Существует три предания о чудесном явлении отсеченной головы святого верующим: первое обретение произошло в IV веке, второе - в V веке, третье - в IX веке. 24 февраля по новому стилю празднуют первое и второе обретения. Согласно преданию, жена царя Ирода Филиппа I не позволила похоронить голову святого вместе с телом. Поэтому служанка тайно вынесла ее в кувшине и погребла на Елеонской горе в Иерусалиме. Когда на этом месте начали строить церковь, то обнаружили мощи пророка и спрятали их в храме, который позже разрушился. Второй раз главу Иоанна нашли двое монахов-паломников - Креститель явился им и указал, где искать. Монахи передали голову встретившемуся гончару и тот всю жизнь бережно хранил ее, а перед смертью поместил мощи в сосуд и передал сестре. Затем главу Иоанна нашли в пещере возле города Емессы и переправили ее в Константинополь.

Праздник 24 февраля по старому стилю - день памяти епископа Власия Севастийского.

О чем говорят приметы на 24 февраля

В народном календаре 24 февраля - праздник Иванов день. По его приметам судят о весне и погоде:

поют синицы - быть теплу;

перелетные птицы прилетели рано - год будет урожайным;

если в этот день снега нет - весна будет ранней;

какой день сегодня - такая и Пасха будет;

птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным.

Считается, что увидеть сегодня первых прилетевших скворцов, жаворонков или аистов - очень хороший знак.

Что нельзя делать 24 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сплетничать, сквернословить, отказывать в помощи, употреблять алкоголь.

По народным приметам запрещается в этот день брать в руки что-либо острое, даже хлеб лучше ломать, а не резать. Нельзя стирать, есть круглые красные овощи и фрукты - они являются символом праздника, а также запрещается петь и танцевать.

Что можно делать 24 февраля

В этот день святому Иоанну молятся об избавлении от головной боли, а также просят крепкого здоровья и хорошего урожая. Считается, что святой помогает семьям сохранить мир и покой и наставляет на путь истинный пьющих людей.

Можно заниматься обычными запланированными делами, но избегать переутомления. В старину в этот день шли на рыбалку, а из улова готовили уху.

24 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Илларион.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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