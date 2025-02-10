Какой церковный праздник отмечают 11 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

11 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 февраля (24 февраля по старому стилю) - день памяти епископа Власия Севастийского, который жил в III-IV веках.

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Власий был родом из Севастии (сейчас это территория современной Турции). С ранних лет он вел праведный образ жизни, поэтому когда стал взрослым, то местные жители избрали его епископом.

При императоре Диоклитиане начались гонения на христиан, но Власий продолжал читать проповеди, посещал заключенных, лечил мучеников от болезней. Гонения не прекращались, и святой решил уйти на гору Аргеос, где поселился в пещере.

Как-то местный правитель Агорикола приказал выловить диких зверей, чтобы ими травить христиан. Ловчие были изумлены, когда увидели множество зверей возле пещеры Власия - они приходили к святому за исцелением. Власия привели к Агриколе, и правитель пытался заставить Власия с помощью пыток отречься от веры, но безуспешно. Так святой и умер, но пока пребывал в заключении, то совершил немало чудес, из-за чего многие язычники уверовали в Христа.

Какой церковный праздник 11 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Лаврентия Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 февраля

В народном календаре 11 февраля - праздник Власьев день. В это время обычно ильно холодало, поэтому морозы еще называли власьевскими:

выпало много снега - весна будет ранней;

наступила оттепель - холодных дней больше не будет;

иней на деревьях - будут еще морозы.

Как правило, власьевские морозы считались последними в сезоне.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 февраля церковь не одобряет ложь, лень, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Не следует ругаться, отказывать в помощи, обижать животных, желать зла.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: нельзя ссориться с домашними - ссоры затянутся надолго и помириться будет трудно.

Что можно делать 11 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Власию, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся об исцелении, особенно при болезнях горла, о здоровье домашних животных. Просят также о момощи в делах, материальном достатке, мире и Божьем благословении.

Хорошо провести этот день в кругу близких. В старину старались устроить застолье и накормить отборным кормом домашних питомцев и скот. Также сегодня обязательно надо прибраться в доме, тогда весь год пройдет в достатке.

Кто отмечает день ангела 11 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захар.

По старому стилю день ангела у Якова, Романа, Константина, Игнатия, Лаврентия, Дмитрия, Ивана.

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