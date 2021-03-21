21 марта - 80-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 285 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 21 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день лесов, Всемирный день поэзии, Всемирный день древесины, Международный день цвета, Всемирный день домашнего хозяйства, День старинной музыки, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день Навруз, День свободы образования, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

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Памятные даты 21 марта, годовщины и события

В 1846 году бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

В 1908 году Анри Фарман стал первым в Европе пассажиром аэроплана, которым управлял Леон Делагранж.

В 1910 году в Одессе прошли первые публичные полеты летчика М. Ефимова на «Фармане-IV».

В 1922 году в Лондоне был открыт вокзал Ватерлоо.

В 1923 году в Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

В 1924 году 24-летний физик Вольфганг Паули опубликовал статью, в которой сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

В 1925 году в американском штате Теннесси был принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

В 1981 году в США был зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.

В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

21 марта 2014 года представители Украины и Евросоюза подписали политический блок Соглашения об ассоциации с ЕС, ту часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 марта чтит память Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. Другие названия праздника: «Вербоносица», «Вербоносный день». Вербоносицей день назвали за то, что к этой дате обычно распускается верба. Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Если сегодня отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, подписывать важные документы, одалживать деньги, проводить медоперации, решать вопросы с начальством, отказывать в помощи просящим.

Приметы на 21 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день, таким будет лето;

- туман – к заморозкам;

- метель - к хорошему урожаю зерновых и овощей;

- жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.

21 марта именины

Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана и Владимира.

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Автор: Нана Черная