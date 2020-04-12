12 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 апреля – 102-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 263 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 12 апреля 2020

В этот день мир отмечает День рождения рок-н-ролла, Всемирный день авиации и космонавтики, Международный день осознанных сновидений и День плетения из солнечных лучей.

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Памятные даты 12 апреля, годовщины и события

В 1815 году во время извержения вулкана Тамбора погибли около 10 тысяч человек сразу и 80 тысяч позднее (в результате цунами и голода).

В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1934 году впервые скорость ветра в 372 километра в час была зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).

В 1954 году на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.

В 1961 году был совершен первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».

В 1975 году впервые экспериментально был подтвержден феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в лаборатории Университета Халла (Англия). В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

В 1981 году в космос стартовал космический корабль «Колумбия». Это был первый пилотируемый полет по программе «Спейс Шаттл».

В 1992 году под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

В 1995 году был запущен поисковик «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

В 1997 году произошел пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия была спасена от огня.

Какой сегодня церковный праздник

У католиков - Пасха. Православная церковь 12 апреля чтит память преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте. В этот день крестьяне молились Лествичнику, чтобы на землю сошли дожди, а саженцы хорошо росли. Было принято печь длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. Называли такую выпечку «лестницами» или «лесенками». Еще 12 апреля – Вербное Воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим. Вербное Воскресенье празднуется за неделю до Пасхи.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя много и тяжело работать. Категорически запрещены ссоры в семье. Кроме того, по народному поверью, 12 апреля с самого утра и до поздней ночи домовой «бесится», не узнает своих домашних. Его проказ стоит опасаться.

Приметы на 12 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- одуванчики цветут – лето будет коротким;

- обильный дождь - летом будет много грибов.

12 апреля именины

Именины у Ивана, Софрония, Зосимы и Захара.