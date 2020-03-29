Саввин день: приметы, суеверия и что нельзя сегодня делать
Сегодня, 29 марта, православная церковь чтит память мученика Саввина Ермопольского, жившего в Египте в III веке.
Кто такой мученик Саввин
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Святой мученик Саввин был правителем города Гермополя. Во времена гонений христиан при императоре Диоклитиане (284-305) он вместе с единомышленниками укрылся в отдаленном селе. Однако место его пребывания раскрыл за две золотые монеты неблагодарный нищий, которому святой много благодетельствовал.
Святой отказался принести жертву идолам. Стойко перенеся пытки железом и огнем, он вместе с шестью своими друзьями был утоплен в Ниле.
Традиции дня 29 марта
В древности в этот день было принято готовить телеги к теплому сезону: проводить их осмотр и чинить. В народе так и говорили: "На Савина сани покинь, телегу подвинь".
Санный путь к этому времени уже полностью разрушался и пора было пересаживаться на летний транспорт. Поэтому 29 марта еще называют Тележным днем.
По традиции в этот день впрягали лошадь в телегу и проезжали до окраины и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.
Что запрещено делать в день Саввина
В этот день запрещалось давать или брать деньги в долг – иначе человек рисковал провести весь год в нищете. Также под запретом ссоры и скандалы, чтобы не навлечь на себя неприятности и несчастья.
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Не рекомендовалось также после захода солнца есть хлеб – считалось, что это приведет к нищете и бедности.
Категорически нельзя в Саввин день разжигать огонь. Согласно поверьям, огонь в доме в этот день способен навлечь беду. Хозяйки также старались не таскать тяжелую ношу, так как от этого прибавится забот.
Кроме того, в 29-й день весны также запрещалось ездить в санях, поскольку таким образом можно проехать мимо свою счастливой звезды.
Приметы и поговорки Саввина дня
- Если 29 марта тепло – то и вся весна должна быть теплой.
- Облака высоко плывут – жди хорошей погоды.
- Одновременный прилет большого количества птиц свидетельствует о том, что сезон будет теплым.
- Воробьи купаются и громко чирикают, значит, дни будут солнечными.
- Солнечные лучи, которые пробиваются из-за туч в этот день, указывали на дожди.
- Рожденным 29 марта придется всю жизнь везти на себе воз. Носить им следует хризоберилл или аметист.