Саввин день: приметы, суеверия и что нельзя сегодня делать

День 29 марта в народе еще называют Тележным.

Сегодня, 29 марта, православная церковь чтит память мученика Саввина Ермопольского, жившего в Египте в III веке.

Кто такой мученик Саввин

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Святой мученик Саввин был правителем города Гермополя. Во времена гонений христиан при императоре Диоклитиане (284-305) он вместе с единомышленниками укрылся в отдаленном селе. Однако место его пребывания раскрыл за две золотые монеты неблагодарный нищий, которому святой много благодетельствовал.

Святой отказался принести жертву идолам. Стойко перенеся пытки железом и огнем, он вместе с шестью своими друзьями был утоплен в Ниле.

Традиции дня 29 марта

В древности в этот день было принято готовить телеги к теплому сезону: проводить их осмотр и чинить. В народе так и говорили: "На Савина сани покинь, телегу подвинь".

Санный путь к этому времени уже полностью разрушался и пора было пересаживаться на летний транспорт. Поэтому 29 марта еще называют Тележным днем.

По традиции в этот день впрягали лошадь в телегу и проезжали до окраины и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.

Что запрещено делать в день Саввина

В этот день запрещалось давать или брать деньги в долг – иначе человек рисковал провести весь год в нищете. Также под запретом ссоры и скандалы, чтобы не навлечь на себя неприятности и несчастья.

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Не рекомендовалось также после захода солнца есть хлеб – считалось, что это приведет к нищете и бедности.

Категорически нельзя в Саввин день разжигать огонь. Согласно поверьям, огонь в доме в этот день способен навлечь беду. Хозяйки также старались не таскать тяжелую ношу, так как от этого прибавится забот.

Кроме того, в 29-й день весны также запрещалось ездить в санях, поскольку таким образом можно проехать мимо свою счастливой звезды.

Приметы и поговорки Саввина дня