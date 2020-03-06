Эко-карандаш, карта путешественника и коробка-сюрприз: топ-5 оригинальных подарков на 8 марта (видео)

На 8 марта мужчины стремятся подарить женщинам что-то особенное.

В Международный женский день хочется сделать своим близким женщинам особенный подарок. Поэтому предлагаем топ-5 оригинальных идей подарков на 8 марта.

Декоративная карта мира

Сестре, подруге или жене можно подарить скретч-карту на всю стену. Она украсит интерьер и вдохновит на новые путешествия, которые можно потом отметить на карте.

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Коробка-сюрприз

Все женщины любят сюрпризы, поэтому подарить загадочную коробку будет хорошей идеей. Внутри может быть выбранная вами косметика, сладости и даже воздушные шарики.

Звездное небо

Это не банальное «Я подарю тебе все звезды на небосводе», а фиксация мгновения из вашей жизни. Вы выбираете важную для вас дату, и ее печатают на бумаге в виде звездного неба в тот день. Это трогательный, а главное неповторимый подарок для любимой на 8 марта.

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Духи своими руками

Да, духи – не новая идея подарка в Международный женский день. Однако ее можно освежить, создав аромат, например, для мамы своими руками под руководством профессионального парфюмера.

Эко-карандаш

Если дарить цветы вы не хотите, а ваша мама или сестра любят растения, есть оригинальный выход. Подарите набор из эко-карандашей, которые прорастают и становятся комнатными растениями. В комплекте идут карандаши с капсулой с семенами и почва для их высадки.