Медовый Спас 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник
Череду августовских Спасов откроет Медовый, он же Маковый, или Спас на воде. Этот праздник отмечается 14 августа. На этот день приходится и начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.
УНИАН расскажет Вам об истории, традициях и запретах церковного праздника Первого Спаса.
Читайте такжеСпас 2019: когда отмечаются три Спаса в августе (календарь)
Медовый Спас 2019: когда
В 2019 году Медовый Спас отмечается в среду, 14 августа. Этот праздник — непереходящий, то есть приходится каждый год на одну и ту же дату.
У этого праздника есть еще одно название — Маковей, оно произошло от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев.
Первый Спас: история праздника
По церковному календарю этот день называется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно преданию, когда-то в Константинополе бушевала страшная эпидемия. И якобы именно в этот день из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Иисус, чтобы ей освятить воду в водоемах. И именно после этого эпидемия в городе закончилась.
В этот день освящают воду в реках и родниках, которая после этого считается священной. Именно поэтому Медовый Спас еще называют Мокрым.
Название Спас связано и с Иисусом Христом — Спасителем.
Традиция праздника Медового Спаса
На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, свежий мак, цветы и плоды нового урожая. Также в этот праздник пекут пряники и другую выпечку с медом и маком, постные блины.
В храмах в этот день освящают еще и воду, которая после этого якобы приобретает целебные свойства, защищая от болезней и сглаза.
На Первый Спас принято ходить в церковь и молиться. Считается, что в этот день отпускаются все женские грехи.
Что святят в церкви на Медовый Спас
В этот день в храме принято святить мак, букеты из полевых цветов, мед или соты, воду. Букеты из трав и цветов, собранные для освящения в церкви, называют "маковейками".
Что нельзя делать на Маковея:
- устраивать шумных гулянок;
- громко разговаривать;
- заниматься уборкой дома;
- браться за тяжелую работу;
- ссориться и ругаться;
- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;
- поскольку на этот день приходится начало поста, существуют и запреты в еде: можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб.