1 марта - 60-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 305 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 1 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день комплимента, День предвкушения тепла, Всемирный день иммунитета, День борьбы с наркобизнесом, Всемирный день гражданской обороны, День «Ноль дискриминации», День осведомлённости об аутоагрессии.

Читайте такжеПодарки на 8 Марта: идеи праздничных сюрпризов для мамы и второй половинкиВ Исландии - День пива, в США - День свиньи, День фруктового компота, День планирования свадьбы, День любителей арахисового масла, День цветных женщин, День защиты лошадей, День обновления, День штата Миннесота, в Казахстане - День благодарности, на Кубе - Фестиваль сбора грейпфрутов, в Японии - День борьбы за мир, в Молдове - Мэрцишор, в Монголии - День патриотов, в Болгарии - Праздник «Баба Марта», в Польше - День «проклятых солдат», в Западной Австралии - День труда, в Южной Корее - День движения за независимость, в Уэльсе - День святого Давида, в Парагвае - День героев, в Гуаме - День истории и наследия Чаморро, на Маршалловых Островах - День поминовения и памяти жертв ядерных испытаний, в Микронезии - День Япа, в Швейцарии - День республики Невшатель.

Памятные даты 1 марта, годовщины и события

В 1360 году король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из самых выдающихся поэтов Англии.

В 1382 году в Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

В 1555 году Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые группировались в центурии (то есть в сотни, или веках). Помимо этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Некоторые исследователи полагают, что небесные тела оказывают влияния на дела людей. Но, с точки зрения современной науки, данное утверждение маловероятно. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы.

В 1565 году в Бразилии была основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе проживали 4 000 жителей.

В 1638 году в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.

В 1781 году вступили в силу Статьи Конфедерации - первый конституционный документ США.

В 1790 году прошла первая перепись населения США. По ее итогам в стране проживали 3 929 214 человек, включая и негров-рабов, так как 3/5 последних учитывались при определении числа конгрессменов от каждого штата.Индейцы в переписи не учитывались.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1 марта 1873 года Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.

В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета, высота составляла 460 м.

В 1928 году в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный «витамином F».

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1953 году стартовало вещание «Радио Свободы».

В 1954 году произошло ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. На некоторые атоллы Маршалловых островов выпало радиоактивное загрязнение, сделав острова непригодными для жизни до сих пор. Под радиоактивные осадки попало японское рыболовное судно «Счастливый дракон».

В 1962 году в Гарден-сити (Мичиган) был открыт первый магазин торговой сети «Кей-Март», ныне одной из крупнейших в Америке.

В 1969 году во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон.

В 1976 году парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности стало обязательным.

В 1977 году в Киеве был открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

В 1978 году останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 марта чтит память святых двенадцати мучеников, а также праведной Мариамны. В народе день назвали «Зимобор», «Маремьяна праведная», «Ярило», «Ярило с вилами». День очень сложный, считается, что именно сегодня Иуда покончил жизнь самоубийством, что в христианстве – страшный грех.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя одалживать и отдавать долг. Рыбаки обязательно должны пойти на рыбалку – ее нельзя пропускать: щука, лещ и плотва особенно хорошо клюют. Нежелательно тяжело физически работать.

Приметы на 1 марта

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный ветер – будут осадки и потепление;

- густой туман - лето будет ненастным;

- паводок – ждите нашествие грызунов и насекомых летом;

- вороны громко каркают - скоро похолодает.

1 марта именины

Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила и Ильи.

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Автор: Нана Черная