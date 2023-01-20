Козерогам непросто строить отношения.

Астрологи назвали сильные и слабые стороны Козерогов. Оказывается, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, наделены непростым характером. Что стоит знать о главных чертах Козерогов - читайте ниже.

Сильные стороны Козерогов

Козероги очень трудолюбивы. Они не привыкли ждать подарков от судьбы и самостоятельно куют свою удачу. Сила Козерогов в их упорности, они редко сбиваются с пути и упорно идут к своей цели.

Помимо этого, Козероги наделены даром находить общий язык с очень властными людьми. Этот знак Зодиака всегда дружит с начальством, получает премии и часто может "выбивать" для себя поблажки. Это помогает Козерогам легко подниматься по карьерной лестнице.

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Слабые стороны Козерогов

Несмотря на силу Козерогов, они часто страдают от одиночества. Все дело в их замкнутости и недоверии к окружающим. Козероги гордятся своими победами и нередко отталкивают друзей хвастовством, а от избранников они слишком многого требуют.

Козероги упрямы, они не слушают даже самые убедительные аргументы. Из-за этого в их отношениях часто возникают споры и серьезные скандалы. Помимо этого, Козерогам сложно дается что-то новое, они с трудом привыкают к изменениям в своей жизни.

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