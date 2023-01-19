По словам Хомутовской, армия РФ будет бомбить Киев, Херсон и другие города.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, над какими украинскими городами нависла серьезная опасность до конца зимы 2023 года.

По словам эксперта, сложной ситуация будет в Киеве, Херсоне и на востоке Украине.

"В зоне риска есть Киев. Он будет держать оборону, но тема ракет остается активной. Одессу также будут "цеплять", но не так как Киев. До Львова оккупанты будут дотягиваться, но периодически. Горячие точки - восток Украины и Херсон. За этот период кардинально ничего не поменяется. Оттуда будет много новостей", - сказала Хомутовская в интервью УНИАН.

Также она отметила, что обстрелы могут быть и в Харькове, но масштабного наступления экстрасенс не видит.

Когда закончится война в Украине

По словам Хомутовской, развязка войны уже близко. Активные боевые действия могут прекратиться уже в 2023 году.

"Украина в любом случае победит в этом году. Однако до ее окончания точный срок не ясен. Будут периодические отступления, потом прорывы, но, я думаю, что в этом году мы все же это сделаем (победим в войне с Россией, - УНИАН)", - сказала таролог.

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