Судьба испытает их на прочность.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце этой зимы могут столкнуться с неприятными жизненными ситуациями, которые загонят их в депрессию.

Телец

У Тельцов все будет не так, как они себе запланировали. Планы будут рушиться, родные люди будут отстаивать свою точку зрения, а не во всем соглашаться с вами, партнер может указать вам на дверь и больше не быть с вами, а конфликты на работе могут довести до увольнения.

Видео дня

Это будет сложный для вас период, когда все будет валиться из рук. Вам может казаться, что весь мир против вас. Из-за этого может возникнуть затяжная депрессия. Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы не допустить более негативных последствий.

Овен

Овны привыкли во всем побеждать, однако уже в ближайшее время судьба поставит вас в такие условия, что вы не сможете добиться желаемого. "Черная" полоса настигнет вас в самый неожиданный момент. Из-под ваших ног уйдет почва.

Постарайтесь это время провести со своими близкими. Они станут для вас надежным плечом. С ними вам будет спокойнее, хоть депрессии вам не избежать.

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