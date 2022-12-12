Карты дадут подсказку, как действовать в той или иной ситуации.

Каждый человек хоть раз в жизни хотел узнать, что его ждет. Особенно, когда мы переживаем какие-то сложные времена, нет почвы под ногами, да и вообще все катится коту под хвост. Или наоборот, когда мы испытываем эмоциональный подъем и поскорее хотим узнать, что же нас ждет, например, на любовном фронте.

Дать подсказку могут карты Таро. Выберите любую понравившеюся вам карту и узнайте, что ждет вас в этот день, 12 декабря.

1 карта - Колесо фортуны

Эта карта обозначает перемены в жизни. Вполне вероятно, что сегодня у вас может произойти событие, когда обстоятельства решат все за вас. Стоит отметить, что судьба будет на вашей стороне - о чем и говорит название карты "Колесо фортуны". Возможно, вы в чем-то сомневались. Так вот сегодня Вселенная укажит вам правильный путь и решение любого вопроса. Ничего не бойтесь!

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2 карта - Луна

Эта карта говорит о том, что все тайное рано или поздно становится явным. В этот день могут открыться ваши плохие стороны, из-за чего могут произойти не очень приятные ситуации. Сейчас не время испытывать себя и судьбу на прочность. У вас есть два варианта - залечь на дно или смело двигаться вперед. Однако знайте, что вам все же придется посмотреть правде в глаза и изменить что-то в себе. Только так вы сможете решить любую проблему.

3 карта - Иерофант

Если вы выбрали эту карту, то будьте уверены, что вас ждет успех в любви. На самом деле у нее есть несколько трактовок. Первая гласит о том, что вам стоит с уважением относиться к своему партнеру, проявлять больше любви, нежности и заботы. Вторая - скорый брак. То есть вполне вероятно, что если вы сейчас наладите отношения со своей второй половинкой, совсем скоро вы можете заключить брак и создать крепкую ячейку общества.

Напомним, три знака Зодиака скоро настигнет "черная полоса".

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