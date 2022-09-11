России прогнозируют значительное обострение ситуации.

Значительная часть территорий Украины будет возвращена к 30 октября.

Такой прогноз сделала астролог Александра Ивашина.

"30 октября попадает в судьбоносный период коридора осенних затмений, а значит, почти весь период ретроградного Марса будет фатальным – для кого-то обернется счастливым фатумом, а для кого-то будет роковым", – отметила она. Видео дня

Астролог прогнозирует, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться, но не так активно:

"Можно полагать, что в военных действиях может быть закрепление на достигнутом… К тому времени уже значительная часть территорий, вероятно, будет возвращена. В эти даты образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возврата и бумеранга. Так что вывод напрашивается сам".

Также астролог прогнозирует значительное обострение ситуации в России.

"Можно только себе представить, что начнется во вражеском информационном поле! Ссоры, скандалы, активизация агрессии и обвинений в адрес своей верхушки и друг друга. Резкая смена мнений и нарративов. Ну и прочее, в этом роде… А то и протестное движение какое-то".

Ранее таролог назвала месяц, когда Украина победит в войне.

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