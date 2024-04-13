Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, возможна ли заморозка войны в ближайшее время, будет ли демобилизация, а также о том, какие еще города в России пойдут под воду.

Многие эксперты говорят о том, что вот-вот закончится война в Украине. Бытует мнение, что Америка должна сделать что-то такое, что оккупанты сами начнут убегать с наших земель. А вы что думаете по этому поводу?

Я не могу сказать, что мы уже почти на берегу. У нас есть проблема, связанная с коррупцией, которая и привела нас к затяжной войне. Я вам больше скажу: с теми деньгами, которые нам уже дали другие страны, мы бы могли давно завершить войну, но большую часть этих денег просто раздеребанили.

Поэтому вопрос относительно окончания войны лучше задавать чиновникам, но не президенту Владимиру Зеленскому. К нему я, кстати, испытываю позитивные вибрации, потому что он уже многое сделал для Украины и еще будет делать.

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Может ли эта война быть заморожена?

Если рассматривать заморозку войны, как остановку нападения на нас, то да. А в целом - нет. Пока я вижу, что может быть небольшая пауза, но до тех пор, пока Россия не накопит нужное количество оружия, чтобы снова напасть.

Не секрет, что нам необходимы Patriot и F-16 для защиты воздушного пространства. Получим ли мы их, чтобы отбивать еще больше атак врага?

Мы их получим чуть позже, ближе к концу лета. Я вижу, что некоторые уже приехали или даже работают, но есть нюанс. Но я бы не хотел об этом говорить, потому что россияне за нами следят даже в социальных сетях, поэтому в целях безопасности для Украины лучше воздерживаться от этой темы.

Вы думаете, почему сейчас увеличилось количество прилетов по Западной Украине? Потому что какой-то человек "слил" информацию о том, что там находится большое количество оружия. Россияне пытаются найти эти склады, бомбят его. Вся Западная Украина находится в серьезной опасности.

Давайте теперь поговорим о городах, которые больше всего страдают от российской агрессии. Расскажите, куда будет целиться РФ в ближайшее время?

Ситуация в Харькове остается очень тяжелой. Ближайшие месяц там будут постоянные прилеты, в том числе и в области. Поэтому расслабляться нельзя. Тяжелое время будет и для Сум и области. Наши военные отбивают атаки врага, но люди там уже поникшие.

Обстрелы будут продолжаться и в Запорожье. Вижу, что оккупанты будут пытаться прорываться. Но я бы советовал успокоиться жителям города, потому что оккупации города я пока не вижу.

Сложная ситуация сохраняется в Каменском, Днепропетровской области. Вижу, что россияне будут наносить удары по паркам, школам и садикам. Поэтому берегите детей. Оккупантыбудут целиться в места, где есть электростанции или гидростанции. Будут обстрелы жилых домов и тех мест, где рядом дети.

Еще одна обсуждаемая тема - демобилизация в Украине. Все понимают, что военным, которые находятся на фронте уже достаточно давно, нужен отдых. Найдется ли им замена?

Как бы военные не хотели демобилизироваться, их никто не отпустит пока. Если говорить о законопроекте о мобилизации, где есть пункт о демобилизации, то он в некоторых моментах не сходится с Конституцией Украины.

А может ли быть такое, что все женщины станут военнообязаными?

Нет, такого не будет.

Может ли быть создан какой-то реестр, где будет информация абсолютно обо всех женщинах и мужчинах призывного возраста?

Тоже нет, наша власть физически не сможет этого сделать. Даже если нам скажут, что будет всеобщая мобилизация, то, на самом деле, им это не удастся. Потому что найти абсолютно всех все равно не смогут. Они что, будут выламывать двери в каждую квартиру?

Кстати, некоторые астрологи говорят о том, что диктатор Владимир Путин уже умер. Вы согласны с ними?

Я думаю, что Путина может убить только старость. Даю 100% гарантию, что у него действительно есть двойники, но на троне настоящий Путин. Я вижу, что были возможности его убить, еще в 2022 году, но этого не сделали. Сейчас Путин прячется и старается не встречаться с людьми.

Недавно в Орске прорвалась дамба. Какие еще российские города могут пойти под воду?

Пострадать могут города, где есть вода - озера, реки и так далее. То есть может подниматься уровень воды.

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