По их словам, 2024 год будет благоприятным для освобождения территорий.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали прогноз для Украины на 2024 год и выяснили, в какой период возможно освобождение оккупированных территорий.

Как они рассказали в эксклюзивном комментарии УНИАН, с 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 года - продуктивный, но напряженный период.

"Он может сопутствовать успеху и продвижению армии Украины, освобождению ранее оккупированных территорий - как тех, которые были захвачены с 2022 года, так и с 2014 года. Однако этот период потребует больших усилий со стороны Украины", - говорят Сухановы.

Видео дня

Кроме того, с 25 июня 2024 года по 8 августа 2024 года - благоприятный период, связанный с освобождением территорий, улучшением и восстановлением логистики, разминированием, выявлением коллаборантов и улучшением финансового состояния страны.

"Это также хорошее время для решения вопросов, связанных с урожаем. В военной сфере также будет наблюдаться позитивная динамика, с преимуществом в пользу армии Украины", - добавили астрологи.

Напомним, ранее астрологи назвали год победы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: