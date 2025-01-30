Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали эксклюзивный прогноз на февраль для Украины.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы считают, что февраль будет уже более продуктивным месяцем для Украины, чем январь 2025 года. Под продуктивностью они подразумевают более высокую насыщенность политическими решениями, встречами, ускорением в вопросах мирных переговоров. Однако одновременно с этим может возрасти активность на поле боя, возможно, даже обстрелов - как с нашей стороны, так и со стороны РФ.

"На первый взгляд это может показаться противоречивым: если мы движемся к мирным соглашениям, как может возрастать активность военных действий? Нам вспомнилось заключение так называемых Минских договоренностей 12 февраля 2015 года. Во время переговоров россияне атаковали город Дебальцево, и Путин выходил, чтобы созвониться и узнать, как обстоят дела, ожидая полного захвата города. В итоге 15 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласно которому должно начаться прекращение огня и отвод тяжелой техники. На наш взгляд, в этот раз ситуация может развиваться подобным образом", - сказали астрологи в комментарии УНИАН.

Они добавили, что с 1 февраля 2025 года по 22 марта 2025 года в годовой карте Украины будет идти продуктивный, но напряжённый астрологический подпериод Юпитера.

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Юпитер находится вместе с воинствующей планетой Марс в годовой карте Украины в 11-м астрологическом доме, который отвечает за прибыль, исполнение желаний, друзей. Однако Юпитер также связан с 6-м астрологическим домом, который отвечает за сферу врагов. Это говорит о том, что в это время у Украины может увеличиться финансовая и военная поддержка со стороны партнёров, однако и активность врага также может возрасти.

Юпитер — это планета, которая связана с расширением и видением перспективы, а также с энергией стабилизации, развития и роста. Он также связан с дипломатией и международными организациями. Поэтому данный период будет ускорять все политические процессы, которые касаются Украины.

"Юпитер находится, как мы говорили, в годовой карте Украины вместе с планетой Марс. Поэтому энергия Марса тоже возрастет, что может указывать на увеличение обстрелов Украины. Однако этот астрологический транзит также может указывать на поступление военной техники в Украину и усиление её военных позиций. Это может способствовать большему успеху ВСУ в военных операциях, а соответственно, и увеличению обстрелов территорий РФ со стороны Украины", - добавили эксперты.

C 16 января 2025 года по 5 марта 2025 года в основной карте Украины будет идти период Юпитер-Солнце-Венера.

Венера в натальной карте Украины связана с врагами, продолжили Сухановы. Солнце и Венера в целом являются врагами в Ведической астрологии Джойтиш. Именно в подпериод Венеры началась полномасштабная война России против Украины. Солнце в это время должно "выжигать" врагов — как внешних, так и внутренних. Сухановы говорят, что данный подпериод может сначала привести к активизации врагов, а затем, ближе к его концу, — к решению вопросов с ними:

"Это также может указывать на движение к завершению горячей фазы войны. Однако в любом случае этот период будет напряжённым. Поэтому берегите себя, друзья, и будьте внимательны".

С 8 октября 2024 по 15 февраля 2025 года РФ будет продолжать находиться под влиянием своего астрологического периода Юпитер-Юпитер-Венера.

Этот период может усилить экономические трудности в стране, в том числе способствовать росту курса валют. Возможны обострения внутренних конфликтов, включая те, что связаны с этническими вопросами, а также усиление внешнего влияния других государств на Россию. В это время в РФ также повышена вероятность форс-мажорных событий.

С 15 февраля 2025 года до 25 марта 2025 в РФ будет идти подпериод Юпитер-Юпитер-Солнце.

Солнце — двоякая планета для РФ. С одной стороны, оно связано со сферой потерь и растрат, а с другой — со сферой удачи. Оно также указывает на влияние со стороны более высоких по статусу и позициям организаций, стран.

"Это может указывать на увеличение давления на РФ со стороны США и других стран, возможно, Китая, с целью заставить её завершить войну. Вдобавок, окончание войны — это тоже своего рода удача для РФ, хотя оно, скорее всего, не будет воспринято положительно так называемыми Z-патриотами, которые могут посчитать это предательством и поражением, хотя временный контроль РФ над новыми территориями также может быть оценен как достижение. Рассматривая динамику последующих астрологических периодов РФ, можно отметить, что они выглядят как психологически сложные, что указывает на внутреннее напряжение и отсутствие оптимизма в стране. Поэтому это довольно противоречивый и неоднозначный астрологический период", - добавили Сухановы.

Основные изменения в астрологических транзитах на февраль 2025 год:

• 4 февраля Юпитер (планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права) перестанет быть ретроградным в знаке Зодиака Телец. Он улучшает свое положение, внося больше стабильности в разные сферы, особенно связанные с Венерой. В Украине эта сфера связана со сферой врагов, что может позитивно отразиться на договоренностях. Юпитер в знаке Зодиака Телец будет положительно влиять на финансовые рынки, он привнесёт инвестиции в "венерянские" сферы — это сферы отдыха, красоты, комфорта, моды, искусства.

• 11 февраля Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Водолей, где соединится с планетой Сатурн, а потом будет "сгорать" от Солнца. Данный переход, с одной стороны, может дать рост и развитие всему, что связано с техникой и технологиями, с другой стороны, он может вносить сложности и замедлять процессы, в том числе вносить ограничение в бизнес-процессы, логистику, добавляя задержки, усиливая контроль и ограничения со стороны власти.

• 12 февраля Солнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Водолей. Данный астрологический транзит не очень благоприятный для Солнца. Оно продолжает свое движение по холодным знакам Зодиака, что также может сопутствовать холодам и морозам. Солнце в Водолее может обращать внимание на новые достижения в науке и технике, а также поднимать вопросы, связанные с демократическими процессами.

• 24 февраля Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Близнецы. Марс немного улучшит свою позицию, однако данный астрологический транзит повышает вероятность проблем с коммуникациями, логистикой, техникой, электроникой, связью, проводами, электричеством, для всего, что связано с информационной и IT-сферой, а также для людей, которые работают в этих областях. Данный транзит может способствовать увеличению обстрелов объектов, связанных с этими сферами, а также объектов энергетической инфраструктуры и логистики (передачи чего-либо). Также может способствовать возникновению конфликтов в СМИ.

• 27 февраля Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Рыбы. Данный знак является знаком падения Меркурия — это может подталкивать людей к нелогичным и нерациональным действиям. Этот транзит может негативно отразиться на бизнес-среде, для всех, кто связан с IT-сферой, инвестициями, логистикой, бизнесом. Астрологи не рекомендуют в это время делать покупки электроники и техники.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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