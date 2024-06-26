'Я думаю, что перемирия Украины с Россией не будет', - астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, будут ли ВСУ продвигаться на каких-то направлениях в июле, что сейчас задумала Россия, и как на войну в Украине повлияют выборы в США.

Влад, расскажите, какие события будут происходить на фронте уже в июле?

Никаких. Будет абсолютный тупик. Враг будет пытаться прорвать оборону в районе Покровска и Часового Яра, но все его попытки будут безуспешными. Наши воины отобьют абсолютно все атаки.

Но и продвижения ВСУ не предвидется., пока мы не можем освободить оккупированные территории. Главная задача - не сдавать позиции.

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Есть ли сейчас у России главная цель, по которой она будет бить в ближайшее время?

Да, сразу хочу предупредить украинцев о том, что Россия может активизировать ракетные атаки по некоторым городам. Самая неблагоприятная ситуация будет в тех городах, где находятся аэродромы. Например, Хмельницкий, Львов, Жуляны, Винница и другие города могут страдать. Харьков остается серой зоной, поэтому враг будет запускать туда ракеты. Не очень хорошая обстановка будет и в Николаеве.

Есть много разговоров о том, что выборы в США повлияют на ход войны в Украине. Что об этом говорят "небесные светилы"?

Да, нас принуждают к перемирию перед выборами в США. Я думаю, что это не произойдет. Я думаю, что ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не победят на выборах. Что-то такое произойдет, что заставит их сойти с дистанции.

Я вижу на посту президента США губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. У него прекрасное расположение звезд на 5 ноября, когда будут происходить выборы.

Какие события должны произойти для того, чтобы война вот-вот закончилась?

Пока я не вижу полного прекращения войны, потому что у России нет желания это делать. Путин может закончить войну только на своих условиях - капитуляция Украины. Победа Дональда Трампа, кстати, будет означать полную капитуляцию Украины. А если победит Джо Байден, то война продлится еще четыре года.

Нужна третья фигура, которая придет к власти в Америке.

Что может спасти нас от капитуляции?

Я всегда говорил, что Украину может спасти только женщина. Например, Никки Хейли. Если Дональда Трампа убью, а у него сейчас очень напряженная ситуация в доме смерти, то вместо него будет баллотироваться Хейли. Это наше спасение. У нее прекрасное расположение звезд. К тому же она является главным другом Украины. И она даст нам столько оружия, сколько необходимо для того, чтобы уничтожить врага.

Недавно в силу вступил закон о том, что всем мужчинам призывного возраста нужно обновить данные. Что дальше будет с мобилизацией в стране?

Она будет только усиливаться. В месяц будут набирать по 50 тысяч людей. Особенно опасный возраст от 40 до 50 лет. Есть две причины, по которым набирают мужчин именно в такой возрастной категории. Во-первых, обычно мужчины после 40 уже не заводят семьи, а значит улучшать демографическую ситуацию в стране не будут.

Вторая причина - мужчины более зрелого возраста будут уходить на пенсию. Государство не хочет платить им пенсию, поэтому их лучше отправить на фронт.