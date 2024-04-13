По ее словам, людей будут заставлять уезжать, чтобы спасти себе жизнь.

Астролог Ангелина Вакулина назвала самые опасные города в ближайшее время. По ее словам, тяжелый период будет почти по всей Украине, однако в некоторых городах и областях все будет намного сложнее.

Как рассказала эксперт в интервью "Главреду", в Херсонской области будет принудительная эвакуация. Таким образом украинские власти будут пытаться спасти людей. Такая же ситуация будет в Сумской области.

"Весна - это очень тяжелый момент. Не могу сказать за май, но апрель будет крайне тяжелым. И в плане обстрелов, и в плане инфраструктуры, и в плане некоторых приграничных районов, и в продвижении оккупантов на нашей территории", - сказала Вакулина.

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Она добавила, что прятаться на Западной Украине - не самая лучшая идея, потому что он тоже будет страдать от оккупантов:

"Ивано-Франковск, Тернополь, Львов… Может быть внезапный "прилет" туда, куда еще не "прилетало". Может быть Ужгород или Черновцы - там, где было "затишье" по сравнению с другими городами. Киев и область - это цель. Тут высокая опасность для столицы. Харьков, Сумы и области - очень тяжелое направление. Ситуация будет только усугубляться для жителей этих регионов".

Также Вакулина увидела серьезную опасность для Днепра, Запорожья, Черкас и Черкасской области, Полтавы и Полтавской области, Николаева и Николаевской области.

"С 5 апреля по 15 апреля будут "палить" сильно. Они будут устраивать нам испытания. Оккупанты могут бить по детским учреждениями. Трагедия с детьми может проиграться. Не ходите и максимально избегайте торговых центров, развлекательных мероприятий", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, возможна ли заморозка войны в ближайшее время, будет ли демобилизация, а также о том, какие еще города в России пойдут под воду.

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