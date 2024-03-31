По словам Гордеев, оккупантов уже не остановить.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что карты Таро сулят неблагоприятную для жизни обстановку в Сумской области. По его словам, из приграничных зон этой области стоит эвакуироваться в самое ближайшее время.

Эксперт говорит, что Сумская область и дальше будет страдать от шахедов, ракет и других оружий Российской Федерации.

Также он отметил, что этот регион "сдали", поэтому в ближайшее время там будет серьезная опасность.

"Эвакуация. Я вижу активную эвакуацию, люди убегают. Это о чем говорит - позитива нет", - уточнил мольфар.

Самые опасные области - мнение астролога

Ранее астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что люди будут массово уезжать из Украины уже в апреле, чтобы обезопасить себя.

По ее словам, очень сильные прилеты будут по востоку Украины. На севере нашей страны будут проблемы с водой, светом и питанием. На западной Украине тоже не будет безопасно, потому что Россия и туда будет наносить удары. Неспокойно будет и на юге. А вот центр, продолжила Тимощук, более укреплен.

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