Даже если человек находится на периферии событий, они могут так или иначе его коснуться, заявила Ирина Зимовец.

Астролог Ирина Зимовец спрогнозировала процесс переформатирования мирового порядка, системы международной и энергетической безопасности, к которым подтолкнула развязанная Россией война против Украины.

По ее прогнозу, фоновым аспектом ноября будет квадратура Сатурн-Уран, которая весь год создает основную событийную канву.

"Осенью и в ноябре этот дуэт становится более активным, проходя последний контакт", – отметила Зимовец.

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Астролог добавила, что аспект связан с вскрытием глобальных проблем, с перестройкой ригидных международных структур, которые показывают свою беспомощность перед лицом новых вызовов.

"Даже если человек находится на периферии этих событий, они могут так или иначе его коснуться, – заявила Зимовец. – К середине декабря квадрат Сатурн-Уран распадается, освобождая путь для нового, как в мире, так и в нашей жизни. Проблемы обозначены – придёт время их решать всерьёз".

Когда закончится война в Украине: прогнозы астрологов

Астролог и хиромант Владимир Бадиян назвал дату, когда война в Украине начнет угасать. По его прогнозу, это должно произойти в середине февраля 2023.

Экстрасенс Макс Гордеев не стал прогнозировать, когда окончательно закончится война в Украине, и он все же назвал сроки, когда стихнут бои:

"И мои коллеги, и я склоняемся к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза".

Тем временем астролог Ирина Звягина предупредила об угрозе радикализации военной обстановки в Украине в ноябре.