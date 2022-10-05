По словам Ольги Медвецкой, в войне все равно одержит победу Украина.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, какой угрозы нам стоит ждать.

"Украину ждет непростой и даже решающий месяц-полтора. Именно сейчас будет решаться окончательно дальнейшая судьба нашего государства. В течение всего месяца будет высокой вероятность применения запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия (квадрат Марс-Нептун). А со второй половины октября будет происходить очередная эскалация на фронте, ведь Марс будет иметь напряженный аспект с планетой расширения и экспансиии - Юпитером", - сказала эксперт в интервью УНИАН.

Она добавила, что самым сложным периодом как на военной арене, так и в будничной жизни, станет период с 25 октября и первые две недели ноября.

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"Поскольку речь идет о сочетании коридора затмений, негативных аспектов от Марса и от Солнца до Урана, то можем говорить, что напряжение будет значительно расти", - уточнила астролог.

Кроме того, Медвецкая ответила, могут ли страны НАТО остановить диктатора Владимира Путина.

"Астрологически это обусловлено напряженностью аспекта между планетой тоталитаризма Сатурном и планетой демократии, свободы Ураном. Это является символом противостояния свободного демократического мира, его лидеров и диктатора. Поскольку сейчас идет эра Водолея, то просто невозможно, чтобы победил диктатор. Демократия, свобода должны его остановить. Вопрос, к сожалению, только в том, сколько жертв до этого заберет эта битва между прошлым и будущим, между волей и рабством", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала города, которым грозит ядерный удар.

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