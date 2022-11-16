Яна Эзотеричка встревожила новым прогнозом относительно войны в Украине.

Астролог Яна Эзотеричка сделала расклад на картах Таро после массированного ракетного удара по Украине 15 ноября. Она выяснила, что Россия на этом не остановится и продолжит бомбить украинские города, в том числе и столицу.

Как передает Главред, в ближайшее время Киев ждут трудные времена, поэтому украинцам стоит быть максимально осторожными.

"В Киеве на этой неделе будут смерти. Карта Времени показывает, что длительный промежуток времени будут отстраивать энергосистему. Ситуация очень запутана. В Киеве неделя будет достаточно сложной", - сказала Эзотеричка.

Видео дня

Если говорить в целом об Украине, то астрологу выпала карта 10 Мечей, обозначающая, что могут быть смертельные удары по всей стране.

"Это большой удар, который разрушает огромные количества территорий и человеческих судеб", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая сделала обнадеживающий прогноз событий в Украине на текущей неделе до 20 ноября включительно.

Вас также могут заинтересовать новости: