Девиз месяца: "Верь в себя и все получится".

Июль дарит Водолеям массу новых возможностей, но будьте внимательны - вам придется отстаивать свои позиции и право на «место под солнцем». Смело принимайте вызов и боритесь за свое счастье, даже если обстоятельства против.

Гороскоп карьеры на июль 2021

1 и 2 июля могут быть для вас провальными. Водолеям даже покажется, что пора бы уже сменить место работы или сферу деятельности. Ситуация наладится к понедельнику, когда Солнце составит текстиль Урану. Внутренний настрой изменится, а вслед за ним благоприятными станут и внешние обстоятельства.

Больше всего в финансовом плане повезет тем Водолеям, чья профессиональная деятельность связана с компьютерами и техникой. Те люди, которые работают в гуманитарной сфере, должны будут развить в себе навык коммуникации и менторства. Вы должны уметь быть и наставником, и последователем, в зависимости от ситуации. Будьте готовы к интересным перспективным предложениям.

Влияние Луны Водолеи почувствуют с 13 по 23 июля. Представители знака могут услышать много сплетен и ложных слухов, которые замедлят ваш шаг по жизни. Не обращайте внимания на недоброжелателей и не преследуйте ложных целей. Позвольте себе отдохнуть 17 и 18 числа, а затем продолжайте идти к своей мечте!

С 23 числа и до конца месяца финансовое положение Водолеев стабилизируется окончательно.

Любовный гороскоп на июль 2021

Венера в июле постоянно будет находиться в недружественных аспектах, не давая Водолеям насладиться романтическими чувствами. С первой декады вы почувствуете, что противоположный пол настроен по отношению к вам мстительно и напряженно. Звезды рекомендуют вам молчать и не ввязываться в конфликты до 7 июля. Астрологи предупреждают, что 4 июля - самый опасный день в этом фестивале обид.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 28 июня - 4 июля: Овнам - не переохлаждаться, Девам - не депрессировать5 июля вас ожидает секстиль Солнца и Урана, который позволит испытать наслаждение от приятных романтических встреч.

Квадрат Венеры к Урану намечается на 8 число и Водолеи получат множество вариантов развития ситуации. Но не обольщайтесь - это день крайностей. Вам будет казаться, что вы и любите, и ненавидите одновременно. Будьте щедрыми на похвалу и комплименты, даже если вам кажется, что это всё необязательно. Таким образом у вас получится быть ближе к любимым.

Семейных Водолеев астропрогноз предупреждает - избегайте легких интрижек. Июль богат на разоблачения и разводы.

Гороскоп здоровья на июль 2021

С 1 по 12 июля Водолеи окажутся под воинственным вниманием сразу нескольких планет. В результате велик шанс депрессий и тревожных расстройств. Гороскоп на месяц рекомендует пересмотреть свой образ жизни. Наладить питание, начать высыпаться, делать зарядку и больше гулять.

Тяга к природе проснется у Водолеев с 13 по 22 июля. Причина этому - влияние Лунных узлов. Идеальное время, чтобы принять участие в походе или поехать на пикник. Это отличная возможность восстановить силы и уберечь себя от депрессии.

Период с 23 по 31 июля благоприятен для профилактики заболеваний позвоночника. В это время на вас будет влиять Солнце, поэтому обратите внимание на свое здоровье. Следите за тем, как вы ходите и сидите. Ешьте больше продуктов с высоким содержанием кальция. Водолеям, которые занимаются спортом, звезды советуют не увеличивать нагрузки.

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Автор: Кристина Кащавцева