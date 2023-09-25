Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в октябре, будут ли продолжаться ракетные атаки, безопасно ли ходить детям в школу, и когда закончатся боевые действия.

Макс, расскажите, какие дни октября будут опасными?

Во-первых, хочу сразу сказать, что октябрь будет довольно тяжелым. Особенно осторожными стоит быть 1, 5, 17, 18, 19 октября. В эти дни ситуация будет очень напряженной, потом будет небольшое послабление. Однако уже с 20-х чисел энергетическое состояние Украины будет очень тяжелым. Пока сложно понять, это будут прилеты или какие-то другие плохие новости. Октябрь сам по себе беспокойный месяц. Однако несмотря ни на что, наши ВСУ движутся в правильном направлении.

Именно из-за этого Россия свирепствует, она не может найти свою правильную стратегию. Поэтому страна-террористка сейчас пытается нас поссорить со всеми странами, она подстрекает, вкладывает средства в какие-то заговоры. То есть пытается сделать так, чтобы наша страна плохо выглядела, чтобы сами украинцы начали делать так, чтобы президент Владимир Зеленский покинул свой пост.

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Будут ли в октябре прилеты?

Да, оккупанты будут выбирать какие-то особые дни и наносить ракетные удары. Наибольшая опасность нависла над Кривым Рогом, Днепром и Днепропетровской областью, Харьковом и Харьковской областью, Одессой и Одесской областью. Что касается Киева, то россияне будут пытаться пробивать электростанции. Конечно, в Киеве находится больше всего ПВО, но мы должны понимать, что они будут бить по городам, которые наименее защищены и находятся неподалеку от Киева. А это Полтава, Сумы, Житомир, Винница. Там будет очень тяжело. Подобное почувствует Западная Украина.

Сейчас мы находимся на очень важной и решающей стадии войны. Октябрь решит дальнейшую судьбу нашей страны. Однако есть положительный аспект. Он заключается в том, что мы сможем обнаружить каких-то предателей. Сейчас все зависит от контрнаступления.

Кстати, за последнее время было несколько сообщений о минировании школ. Скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас отпускать детей в учебные заведения?

Оккупанты работают не только с оружием, но и с психологией. Например, они нападают ночью, когда люди спят, чтобы они встали и бежали в укрытие. Это полное разрушение режима, потому что Путин прекрасно знает, что если человек не высыпается, то он постоянно находится в стрессовом состоянии.

С минированием школ такая же история. Они это делают специально для того, чтобы школьники не учились, чтобы постоянно были какие-то проблемы, чтобы боялись минирования. Есть ли на самом деле такая опасность - может быть, но в настоящее время я ее не вижу.

Мы можем освободить какие-то территории в ближайшее время?

Я вижу, что победы идут в направлении Азовского моря. В октябре мы можем дойти до нужной цели. И есть очень высокая вероятность, что к середине 2024-го года может закончиться война. Но хочу сказать, что война - это не о том, кто больше убил людей, это политическая история. Поэтому мы должны понимать, что должны быть какие-то переговоры. Также есть шанс, что нас возьмут в НАТО.

То есть вы не согласны с мнением американских чиновников, что война продлится еще 5-7 лет?

На самом деле очень много лжи по поводу того, что американские СМИ пишут и анализируют. Да, в каком-то смысле они правы, что война еще может быть в течение этого времени, потому что война - это не только боевые действия, но и политические игры. Это также определенное распространение негативной информации.

Действительно, даже когда мы узнаем о победе, боевые действия могут продолжаться на прифронтовых территориях. То есть если мы выгоним оккупантов со своих территорий, то не факт, что война закончится. Они начнут бить ракетами из разных городов. Конечно, не все могут долетать. Но стопроцентно могу сказать, что ситуация будет тяжелой. Поэтому нам нужно с вами понимать, что все вопросы касаемо окончания войны, они очень условны. Россия не привыкла проигрывать. А когда появился такой конкурент, такой противник, который достойно отбивается, у них конечно срывает крышу. Поэтому пока они полностью себя не исчерпают, конечно, они не остановятся.

А какая судьба ждет Крым?

Во-первых, с Крымом не все так просто. Мы можем увидеть прилеты в Симферополе и других городах, еще будет "бавовна". Поэтому сейчас полуостров готовится к военным действиям. Готовиться надо и ВСУ. Будет прям такая жестокая война, но, кстати, эта война может быть в период, как говорят американские аналитики, 5-8 лет. Потому что с Крымом не все так однозначно. Как говорил Буданов: "Увы".

Сейчас астроэксперты говорят, что Путин доживает свой век. А что вы думаете по этому поводу?

У Путина реально все плохо со здоровьем. Не смотря на то, как его пытаются сейчас реабилитировать, вывести из всех негативных аспектов, не надо забывать о том, что у него уже маразм, шизофрения. Что касается рака четвертой стадии - возможно. Но пока я не вижу его смерти. Мне кажется, что его шизофрения будет прогрессировать и дальше. Чем старше он будет становиться - тем больше эти психические проблемы будут давать о себе знать.

Тем более, когда не станет Кадырова, он будет бояться, чтобы Чечня на него не напала. Украина уже показала, что можно бороться с оккупантами, поэтому и другие страны и территории набираются смелости.

Кстати, насчет Кадырова. Он еще жив?

Кадыров не умер. Это все похоже на историю с Жириновским. Сейчас Кадыров жив и находится с семьей. Он прячется. Ему выгодно, чтобы все думали, что он умер. Таким образом, он хочет обнаружить людей, которые идут против него. То есть ему важно узнать, какие люди после его смерти захотят быть у власти. Поэтому могу сказать, что его смерть - фейковая история.

Может ли быть еще одна война - в Украине - через десятки лет, например?

В данный момент я этого не вижу. Негативная ситуация будет именно у России с другими странами. А о том, что может быть еще одна война в Украине даже визуализировать не надо.

То, что происходит сейчас, например, с Польшей - делается специально. Эта негативная история направлена на то, чтобы поссорить нас с другими странами, как я уже говорил. Все эти разговоры о том, что украинцы - неблагодарный народ, - пропаганда.

Путину очень выгодно сейчас, чтобы Украина и Польша поссорились и чтобы они имели вот некую негативную жизненную ситуацию, которая приведет ко всем раздорам, скандалам и тому подобному. Поэтому он пропагандирует, помогает финансово польским националистам, которые начинают раздувать эту войну против Украины. Но к концу года все будет хорошо. Мне кажется, что все наладится и проблем никаких не будет.

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