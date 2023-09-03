Узнайте, что новая неделя принесет именно вам.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 4 по 10 сентября). Весам не стоит верить людям на слово, а Девы будут на седьмом небе от счастья. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Начало недели будет непростым для Овнов. Однако к среде вы поймете, что сложности закончатся. Не переживайте из-за пустяков и не принимайте все близко к сердцу.

Телец

Тарологи советуют Тельцам проявить себя по максимуму. Начните действительно новую жизнь уже с этого понедельника. Не ждите чуда, вы - кузнец собственного счастья.

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Близнецы

Новая неделя подарит Близнецам возможность улучшить свое финансовое положение. Однако если вы сильно расслабитесь, празднуя свой успех, к выходным вы останетесь у разбитого корыта. Помните о завтрашнем дне.

Рак

В начале недели Раки будут веселиться, а к выходным могут начать маяться от скуки. Пришло время ставить новые цели и добиваться высот. Работайте над своим успехом и не сидите, сложа руки.

Лев

Тарологи сулят Львам насыщенную неделю. Возможно, вы прокатитесь на эмоциональных качелях и не сумеете найти баланс. Занимайтесь йогой, слушайте спокойную музыку и займитесь поиском своего личного источника умиротворения.

Дева

Девы будут ликовать и наслаждаться каждым днем. Вас ждет неземное счастье, свой успех вам стоит разделить с близкими людьми. Также не забудьте уделить время своей второй половинке.

Весы

Тарологи советуют Весам прислушаться к своей интуиции. Кто-то задумал против вас что-то очень плохое. Не ведитесь на обман и не теряйте бдительность, так вы сумеете избежать опасности.

Скорпион

Новая неделя станет мощным толчком для Скорпионов. Возможно, вы поймете, что готовы к глобальным переменам. Помимо этого, вас ждут очень радостные события, связанные с вашей второй половинкой.

Стрелец

К среде Стрельцы могут понять, что их утомил прежний ритм жизни. Если вы готовы ускорять темп и стремиться к новым высотам - начинайте! Если же вы устали от гонки, то найдите в себе смелость и честно в этом признайтесь.

Козерог

Тарологи советуют Козерогам посвятить эту неделю своим отношениям. Если у вас еще нет второй половинки - самое время открыть сердце и отправиться на свидание вслепую. Помимо этого, с интересным человеком вас могут познакомить друзья.

Водолей

Будни покажутся Водолеям вязкой рутиной, однако к выходным все изменится. Набирайтесь сил, ведь в субботу вас ждут невероятные приключения. Обязательно берите с собой друзей и разделите эти эмоции с ними.

Рыбы

Тарологи считают, что Рыбам не стоит ждать судьбоносных свершений. Возможно, решится какая-то проблема, однако вам не стоит пытаться сворачивать горы. Плывите по течению и не думайте о плохом.

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