Тельцам стоит решиться на смелый шаг.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 августа. Весы получат подарок от Вселенной, а Овнам придется несладко, их может больно ударить бумеранг судьбы. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на пятницу.

Овен

Овнам придется расплачиваться за свои ошибки. Вас может больно ударить бумеранг, а потому готовьтесь собирать камни. Если же вы не "грешили" в прошлом, то все беды обойдут вас стороной.

Телец

Тельцам стоит решиться на смелый шаг. Возможно, вы давно хотели признаться в чувствах человеку, который вам нравится. Наберитесь смелости и скажите все, что думаете.

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Близнецы

Тарологи считают, что Близнецам можно заняться своими делами, игнорируя проблемы окружающих. Порой стоит думать о себе, а вы часто жертвуете интересами ради чужих желаний. Поставьте себя на первое место.

Рак

11 августа Ракам стоит завершить все важные дела. Проведите встречи и не забудьте о том, что вы кому-то пообещали в прошлом. Не бойтесь принимать смелые решения, все получится.

Лев

Тарологи советуют Львам задуматься о создании семьи. Вам стоит остепениться и найти тихую гавань. Если же у вас уже есть семья, обязательно уделите ей время.

Дева

Девы сумеют выйти сухими из воды. Вас попытаются подставить и сделать в чем-то виноватыми. Однако вы знаете, что все это лишь происки врагов, которые пытаются вам насолить.

Весы

Тарологи сулят Весам незабываемый подарок от Вселенной. Вы получите шанс начать новую жизнь, отбросив все сомнения. Однако задумайтесь, кого-то из вашего окружения нужно оставить в прошлом.

Скорпион

Скорпионы сумеют наладить контакт с окружающими. Не бойтесь делиться своими мыслями и давать советы. Кто-то нуждается в вашей поддержке.

Стрелец

В пятницу Стрельцам не нужно думать о чем-то серьезном. Вы не готовы к рывку вперед, а потому переждите период застоя, занимаясь любимыми делами. Гуляйте, смотрите фильмы или же проведите время с любимыми.

Козерог

Козерогам карты Таро сулят события, которые многое изменят. Возможно, вам понадобится поддержка друзей. Не бойтесь тревожить их своими звонками, они вас всегда выслушают.

Водолей

В пятницу Водолеи отправятся в другой город. Вам могут предложить командировку или же переезд на длительный период. Если вы готовы рисковать - соглашайтесь.

Рыбы

В этот день Рыбы насладятся результатами своих стараний. Все ваши труды окупятся сполна, можете в этом не сомневаться. А потому наслаждайтесь и не думайте о плохом.

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